Eine frische Rock-Mixtur ist dem Kandeler Singer-Songwriter Hans Hruschka auf seinem Album „Im Park“ gelungen. Eingängig und doch neu, weiß der Musiker mit namhaften Mitstreitern auf dem Silberling zu überzeugen. Auch live ist er zu erleben.

„Bist Du Jazz oder Rock’n’Roll, sag mir deinen Namen, vielleicht finde ich dich toll, komm mir nicht so undefiniert daher, sonst fällt mir das Konsumieren so schwer ...“, heißt es im Stück „Bist du Jazz?“. Auf eine Schublade festlegen, das möchte Hans Hruschka sich mit seinem poppigen Powerrock-Album „Im Park“ aber ausdrücklich nicht.

Über Genre-Grenzen hinweg

Mit sprühender Spielfreude und viel Gefühl für die Botschaften seiner Lyrics setzt der Musiker seiner CD bewusst keine Genre-Grenzen. Jeder Song hat eine eigene Prägung. Je nach Stimmung ist es mal straighter Deutschrock, mal Rock’n’Roll, mal Reggae-Rock, mal rockiger Swing oder sympathisch-schmeichelnder Singer-Songwriter-Pop mit Akustik-Gitarre und Saxophon-Solo. Die Klammer bilden Hruschkas prägnante und tonsichere Stimme und seine besondere, gegen den Strich bürstende Art zu texten.

Tour mit Six4Blues

Hans Hruschka ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt: Er war in Bands wie Crystal Eyes, Big Dish und der Tonschmiede tätig und hat in allerlei weiteren Projekten auf der Live-Bühne seine Vielseitigkeit bewiesen. Ab März tourt er mit Six4Blues durch Süddeutschland und die Schweiz. Dass der Sänger und Gitarrist aus Kandel gut vernetzt ist, zeigt auch die Liste der Mitmusiker und Gäste: Neben Markus Lammarsch (git., key.), Drummer Chris Kern und Bassist Alex Zotz haben zum Beispiel Sänger Sascha Kleinophorst vom Mannheimer Capitol, Saxofonist Pirmin Ullrich und die Kandeler Singer-Songwriterin Simone Mitzner an dem Album mitgewirkt.

„Herzensangelegenheit“ Hruschkas

Die CD nennt Hruschka eine „Herzensangelegenheit“. Und das ist hör- und spürbar. Dass es dafür kein simples Genre-Etikett gibt, weiß er zum klaren Plus umzumünzen: „Im Park“ ist alles, nur nicht langweilig – ein frisches, freches, mitreißendes und vor allem abwechslungsreiches Album, das der Zuhörer sich mit jedem Hören neu erobern kann.

Info:

CD/Info: www.hans-hruschka.com, 15 Euro. Mit Six4Blues unter anderem am Sa 21.5., 20 Uhr, Jockgrim, Zehnthaus, Innenhof