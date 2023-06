„Das Fest“ steigt von 20. bis 23. Juli in Karlsruhe. Der Samstag mit Rapper Alligatoah ist bereits restlos ausverkauft. Für Donnerstag, Freitag und Sonntag gibt’s jedoch noch Karten. Damit haben also auch Casper-Fans noch eine Chance, denn der Rap-Rocker ist am Freitagabend dran.

Rea Garvey, der irische Sänger und Wahlberliner ist der Headliner am Donnerstagabend (20. Juli). Er kommt mit seinem Album „Hy Brasil“ an den „Mount Klotz“ in der Günther-Klotz-Anlage. 2016 spielte Garvey hier schon einmal ein denkwürdiges Konzert – trotz Regen. Auch der deutsch-amerikanische Rap-Rocker Casper, Headliner am Freitag (21. Juli), stand bereits zweimal beim „Fest“ auf der Bühne. Hauptact am Sonntag, 23. Juli, ist dann der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler.

70 Prozent der Konzerte kostenlos

Ansonsten Indie, Alternative und Spielarten von Rock und Pop auf der Hauptbühne, etwa mit Tones and I, Leoniden, Michael Schulte, Querbeat, Vintage Trouble, Lari Luke, Adam Angst, Skinny Lister, Esther Graf, Erwin & Edwin und Mola. Die Veranstaltungen auf den Nebenbühnen sind kostenlos, nur die Konzerte auf der Hauptbühne kosten Eintritt.

Kinder können in einem eigenen Bereich betreut spielen und planschen. Sportlich wird’s auch wieder, etwa beim „Fest“-Cup im Skate- und Fingerboarden im Sportpark.

Der Programm-Mix auf der Kulturbühne, das Klassik-Frühstück auf der Hauptbühne und das Entenrennen locken am Sonntag Jung und Alt in den Park. Das macht auch die einzigartige, familiäre Stimmung auf dem Familienfestival mit inzwischen über 200.000 Besuchern aus.

Quasi als Warm-up fungiert das Fest am See (12.-18.7). Auf der Cafébühne spielen täglich regionale Bands bei freiem Eintritt. Indische Kultur, Kulinarisches und Yoga gibt’s bei den „India Summer Days“ von 21.-23. Juli.

Info

Das Fest: 20.-23.7., Do 16.30-0 Uhr, Fr 16.30-2 Uhr, Sa 12-2 Uhr, So 9-0 Uhr; Karlsruhe, Günther-Klotz-Anlage; Fest am See: 12.-18.7. täglich; Tickets: eventim.de, Info: dasfest.de, ÖPNV im Ticket inklusive, Radstellplätze am Gelände