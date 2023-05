Noch gibt es den Veranstaltern zufolge Tickets, aber vermutlich nicht mehr allzu lange: Das „Foodrock“-Festival bei Kaiserslautern lockt mit Kulinarik, Action und Rockmusik zwar erst zum dritten Mal, genießt aber schon jetzt Kulturcharakter.

Der Eintritt ist limitiert auf 500 Besucherinnen und Besucher, und das Interesse ist dem hochkarätigen Konzept entsprechend groß: Die Sterne- und TV-Köche Kolja Kleeberg, Martin Scharff, Ralf Zacherl und Peter Scharff, der mit seiner Frau Claudia für die Organisation verantwortlich zeichnet, und mehr als 20 Koch-Profis laden zu kulinarischen Sternstunden. Zur 120-köpfigen Crew zählen etwa die renommierten Fleisch- & Grill-Experten Christoph Grabowski, David Pietralla und Grill-Weltmeister Oliver Sievers. Bei Workshops geben Experten Fachwissen von Essig über die vegane und vegetarische Küche sowie Fisch und Meeresfrüchte bis hin zu Whisky, Wein und Bier weiter.

Sonntagsbrunch zum Abschluss

Sport- und Wellnessangebote sowie Live-Musik ergänzen das proppenvolle Programm: Am Freitag ertönt ab 21 Uhr „The Music of Queen“, ab 23 Uhr legt ein DJ auf. Am Samstag zelebriert ab 20 Uhr Piet the Heat eine Hommage an verstorbene Musikstars, bevor die Foodrock Band Classicrock-Covers und die neunköpfige Dudelsack K-Town Pipe Band Hits aus den schottischen Highlands zelebrieren. Den abschließenden Sonntagsbrunch begleiten die Acoustic-Rocker von Angel’s Share. Durch das Programm führt Manuel Andrack, unter anderem bekannt aus der „Harald-Schmidt-Show“.

„3. Pfälzer Foodrock“: 30.6.-2.7., Fr 11 Uhr-So 15 Uhr, Natursteinbruch Picard bei Kaiserslautern, Infos/Tickets: www.food-rock-festival.de