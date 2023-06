Wen wundert’s? Zu den vielen Völkchen, die ihrem Eroberer Gaius Julius Cäsar immer wieder Kopfzerbrechen bereitet haben, gehörten wohl auch die Pfälzer, genauer: die Westricher. Das jedenfalls lässt die neue Mundart-Produktion der Burgspiele Landstuhl annehmen.

Unter dem Titel „Der Zaubertrank“ feiert das neue Stück in der Inszenierung der Landstuhler Heimatfreunde am 17. Juni seine Premiere – im 60. Jahr des Bestehens dieses Bühnenzaubers in der Ruine der geschichtsträchtigen Burg Nanstein. Autor und Regisseur ist Frank Zimmer, der auch der Vorsitzende des federführenden Vereins ist.

Kleopatra mit von der Partie

Wie viel lässt man uns vorab wissen von der Handlung? „Wir schreiben das Jahr 52 vor Christi Geburt, Julius Cäsar hat Gallien erobert und dann obendrein noch die Pfalz. Der musikalische Triumphator zieht ein, in diesen wunderschönen Landstrich zwischen dem Rhein und der gallischen Grenze. Mit von der Partie ist seine neue Geliebte: Kleopatra, die Königin von Ägypten“, so die Ausgangslage.

Der Imperator hat aber offenkundig etwas vor: Denn im Gepäck hat der schlaue Kriegsherr eine neue Geheimwaffe. „Mit dieser unerhörten Idee, dem letzten aller Mittel, will er nun im Westrich den tapferen Widerstand gegen die römische Besatzung brechen“, heißt es. Derweil plagen die unbeugsamen Pfälzer ganz andere, sehr moderne Sorgen: Die Ausbildung der Kinder soll in andere Hände gelegt werden, und die Frauen der Krieger wollen mehr Mitsprache bei Entscheidungen, die das Dorf nun treffen muss.

Viele junge Leute auf der Bühne

Unter rund 60 Mitwirkenden werden allein 31 auf der Bühne stehen, darunter gut die Hälfte junge Leute unter 18 Jahren, was Frank Zimmer besonders freut und den Burgspielen Perspektiven gibt.

Auch Musik wird es wieder geben, allem voran den Titelsong „Sweet Palz“, auf „Sweet Caroline“ neu getextet von Ensemblemitglied Michael Fischer, so Frank Zimmer. Musik ist seit gut zehn Jahren ein fester Bestandteil im neuen Konzept der Burgspiele, wofür Zimmer die Macher seither durch die Publikumsreaktionen belohnt sieht. Die Uraufführung seines Stückes ist mit fast 500 Besuchern bereits ausverkauft.

Info

Der Zaubertrank – Landstuhl, Burg Nanstein, Premiere: Sa 17.6., 20 Uhr; Sa 24.6., 20 Uhr; So 25.6., 17 Uhr; weitere Vorstellungstermine bis 12.8., Karten: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de