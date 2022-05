Bei schönem Wetter gibt es kaum eine schönere Kulisse für die Livekonzerte in typischer „Burgsommer“-Mischung: Ausgewählte Klassiker treffen auf angesagte Tribute-Bands. 2022 sind als Headliner unter anderem Saga und Suzi Quatro dabei.

Der Neuleininger „Burgsommer“ entfaltet eine besondere Magie: Das enge Gässchen hoch zur beschaulichen Ruine spazieren und sich in den altehrwürdigen Mauern mit einem kühlen Cocktail im Glas ein gemütliches Plätzchen mit Blick auf die Bühne suchen. Weiterer Pluspunkt: Die Menschenmenge ist überschaubar und doch groß genug fürs richtige Festival-Feeling.

Einige Konzerte schon fast ausverkauft

Entsprechend schnell sind die Karten für einige der Festival-Konzerte schon weggegangen. Zum Beispiel für den Opener The Queen Kings mit Klassikern der britischen Kult-Band (Fr 17.6.). Eine kurzfristige Änderung betrifft den nächsten Tag: Statt der Dire-Straits-Coverband Brothers in Arms kommen am Sa 18.6. die Dire Strats. Grund für die Absage von Brothers in Arms ist die Erkrankung des Frontmanns Andreas Leisner, der beim Auftritt in Maastricht zusammengebrochen ist. Mit den Dire Strats haben die Veranstalter ebenbürtigen Ersatz gefunden: Die Band hat sich mit über 800 Konzerten in Deutschland etabliert und wurde eigenen Angaben zufolge beim bundesweiten Tribute-Contest in Koblenz als bester unter 100 Mitbewerbern ausgezeichnet. Das Programm werde komplett live gespielt, so das Versprechen.

Fast ausverkauft ist mit Gregor Meyle auch der erste Top-Act (Fr 24.6.), bevor die 70ies-Rockikone Suzi Quatro mit Band die Burg zum Beben bringt. Sie macht in Neuleiningen Station auf ihrer „The Devil in me“-Tour (Sa 25.6.).

Die 80er-Jahre lassen grüßen

Freunde der 80er kommen bei „Best of Depeche Mode“ und der Tribute-Band Depeche Reload auf ihre Kosten (Fr 8.7.). Dass es auch für Saga (Sa 9.7.) nur noch wenige Tickets gibt, versteht, wer die Band zuletzt auf der Burg erlebt hat: Die Stimmung ist unvergleichlich – nicht nur bei „Humble Stance“ ...

Immer wieder gerne kommt auch Phil-Collins-Double Phil nach Neuleiningen. Er gibt in diesem Jahr gleich zwei Konzerte dort: Während es für Fr 22.7. noch genug Tickets gibt, ist der Auftritt unter dem Motto „Best of Phil Collins & Genesis“ am Sa 23.7. ebenfalls fast ausverkauft. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.

„Burgsommer“: Fr 17.6. bis Sa 23.7., Neuleiningen, Burgruine, Karten: reservix.de, 5 Prozent Rabatt mit RHEINPFALZ-CARD