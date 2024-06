Der Blick von der Wachtenburg in die Rheinebene ist legendär. Umso schöner, wenn im bewirteten und stimmungsvollen Burghof auch noch mit Live-Musik gefeiert werden darf – wie jetzt wieder beim Burg- und Weinfest an zwei Wochenenden.

Nicht von ungefähr sprechen die Wachenheimer gerne von ihrer Wachtenburg als dem „Balkon der Pfalz“. Jetzt ist im Burghof wieder Party mit Live-Musik angesagt. Auch unten in der Stadt geht dann ordentlich die Post ab. Live-Musik gibt es dort gleich auf mehreren Bühnen. Unter anderem werden Acoustic-Pop- und Classic-Rock-Covers sowie Pfalzrock und Oldies geboten.

Auf dem »Balkon der Pfalz«: Live-Musik. | Foto: Simon Stobbe/frei

Kirchenmusik ist ebenfalls ein Thema: beim Gottesdienst in Mundart unter dem Motto „Kerch uff Pälzisch“ nämlich, der sonntags in der St. Georgskirche zelebriert wird. Gastprediger ist der emeritierte Dekan Werner Schwartz, der unter anderem der Frage nachgeht, „Was es zum Glaawe helft, wammer Kerchelieder singt“. An der Orgel sitzt Kirchenmusikdirektor Jürgen E. Müller.

Weinprobe der örtlichen Winzer

„Vorwärmen“ fürs Fest können sich die Gäste am Donnerstag (6.6.) bei einer Weinprobe auf der Wachtenburg. Offizielle Eröffnung mit Prominenz ist aber erst am Freitag. Ein Höhepunkt am Samstag, 15. Juni, ist der Wandermarathon vom Rathausplatz zur Burg mit Halbmarathon. An beiden Samstagen startet überdies um 16 Uhr eine Führung durch die historische Altstadt. Viel los ist auch sonntags, wenn ein Kinderprogramm das Festtreiben ergänzt. Am 9. Juni wird auf der Weinstraße zudem Pickleball gespielt, ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton.

Besucher kommen übrigens bequem zur Burg: Ein Buspendelverkehr im 30-Minuten-Takt zur Wachtenburg ist eingerichtet.

Auszug aus dem Programm

Burg- und Weinfest Wachenheim –

6.-9. und 14.-16.6.

Donnerstag, 6. Juni

18 Uhr: Wachenheimer Wein- und Sektprobe auf der Wachtenburg, Karten (28 Euro): Tourist-Info, Tel. 06322 9580-801

Freitag, 7. Juni

15-16.30 Uhr: Kellereiführung mit Sektprobe (10 Euro), Schloss Wachenheim (auch am 8./9./14./15./16.6., 15 Uhr)

18 Uhr: offizielle Eröffnung auf der Wachtenburg mit der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl und der Wachenheimer Weinprinzessin Jessica Baudisch

Ab 19 Uhr: Live-Musik, Wachtenburg, Schlosshof, Pfarrhof, Weingut Peter, (auch 14.6.)

Samstag, 8. und 15. Juni

16 Uhr: Stadtführung (8 Euro), Start auf dem Marktplatz vor der St. Georgskirche

Ab 19 Uhr: Live-Musik (auch 15.6.)

Samstag, 15. Juni

7 bis 8.30 Uhr: Wandermarathon (Halbmarathon 7-10 Uhr), Anmeldung und Start: Rathausplatz

Sonntag, 9. Juni

10.15 Uhr: Gottesdienst in Mundart

„Kerch uff Pälzisch“, Kirche St. Georg

11-14 Uhr: Kinderprogramm (auch 15.6.)

13-18 Uhr: „Dolce Vita“ im Sektschloss

14-16 Uhr: „Tennisclub spielt Pickleball“ auf der Weinstraße (Höhe Alte Apotheke)

Infos: www.weinfest-wachenheim.de