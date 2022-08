Die weitläufige Anlage bei Thallichtenberg im Kuseler Land wird zum Schauplatz eines Techno-Festivals: Am 20. August mutiert Lichtenberg wieder zum „Electronic Castle“.

Sie ist die Größte in der Pfalz: Mit einer Länge von 425 Metern bietet Burg Lichtenberg bei Kusel nicht nur Raum für einen mächtigen Bergfried, pittoreske Ruinen, zwei Museen, eine Jugendherberge, ein Burgrestaurant und eine kleine Kirche, sondern auch, einmal im Jahr, für den Open-Air-Techno-Rave.

Neben den beiden Klangfragment-Lokalmatadoren Patrick Jacobi und Stefan Hub steht dabei unter anderem Sidney Spaeth am Mischpult. Der Frankfurter DJ und Unternehmer, der in Mainhattan den Freud-Club und die Jet-Club Agency betreibt, fabriziert Techhouse-Sets, die eher „deep“ und sexy als knochenhart sind, treibende, interessant strukturierte und langsam eskalierende Tracks mit viel Acid-Geblubber. Gelegentlich gönnt sich Spaeth sogar ein paar nostalgische Retro-Ausflüge in die Disco-Ära. Frank Sonic, der für Toolroom Records und Kittball produziert, sowie der Saarländer Optimus Tekk komplettieren die DJ-Riege.

Klangfragment: „Electronic Castle 2022“ – Sa 20.8., 14-24 Uhr, Thallichtenberg, Burg Lichtenberg, Techno-Open-Air, Karten: eventim.de