Mit ihrer ausgedehnten Ober- und Unterburg, den Museen und der Jugendherberge zählt Burg Lichtenberg bei Kusel zu den touristischen Attraktionen der Pfalz. Zum achten Mal blüht das Gelände am 19. Mai im „Burgfrühling“ auf.

Die Gäste erwartet am Pfingstsonntag, 19. Mai, 10-18 Uhr, bei freiem Eintritt ein facettenreiches Programm mit Blumen- und Kräutermarkt, Sonderausstellungen, Mitmachstationen für Kinder, aber auch Musik, Essen und Trinken. Dazu kommen Führungen über die Burg und durch die Museen, die an diesem Tag ebenfalls kostenfrei sind.

Blumenmarkt und Urzeitkrebse

Die Stände des Blumen- und Kräutermarktes finden sich auf der Unterburg: Die Händlerinnen und Händler bringen Topfkräuter, Kräuterbücher und -kissen genauso mit wie Balkon-, Beet- und Gartenpflanzen, aber auch Genussmittel wie Tee und Schönes wie Schmuck, Leinen und Keramik. Die auf der Burg beheimateten Museen begehen am 19. Mai den Internationalen Museumstag. Das Urweltmuseum Geoskop zeigt seine neue Sonderausstellung „Urzeitkrebse – Überlebenskünstler der Natur“. Um 13 Uhr beginnt eine Führung durchs Geoskop in deutscher, um 14 Uhr in englischer Sprache (beide kostenfrei). „Spannend geht es bei der Schaupräparation 300 Millionen Jahre alter Pfälzer Ursaurier zu“, verspricht das Programm, Zuschauer können diese von 14 bis 17 Uhr verfolgen.

Kinder, aber laut Mitteilung auch ältere Semester haben die Möglichkeit der Fossil- und Edelsteinpräparation (hier fallen Materialkosten an) oder können mit der Unterstützung des Arbeitskreises Astronomie am Geoskop die Sonne beobachten.

Auch in der Zehntscheune wartet eine Sonderausstellung, die unter dem Titel „Musikantenhäuser – Stumme Zeugnisse zum Sprechen bringen“ Einblicke in die Vergangenheit der Region als Musikantenherkunft gewährt. Kinderschminken, Ballonmodellage und Basteln sprechen hier die jüngeren Besucher an.

Nicole Johänntgen auf der Bühne

Auf der Bühne werden Talente der Musikschule Kuseler Musikantenland erwartet (Unterburg, 11 Uhr). Um 13 Uhr beginnt die Vorstellung des Projektes „Burgleben digital“. Die musikalischen Höhepunkte: Jazz-Saxofonistin und Musikantenlandpreisträgerin Nicole Johänntgen tritt um 13.30 Uhr gemeinsam mit Jon Hansen (Tuba) auf. Später übernimmt das USAFE-Musikensemble Touch’n Go (15 Uhr).



Burgfrühling, Burg Lichtenberg, Thallichtenberg, So 19.5., 10-18 Uhr, Eintritt frei, auch zu den Museen, www.burglichtenberg-pfalz.de