Kolossales Figurentheater, tanzende Fußballer, putzwütige Zimmermädchen und eine klimaneutrale Fahrrad-Disco: Diese und andere erfreuliche Merkwürdigkeiten hat das Festival „Alles muss raus!“ in petto. Mehr als 200 Akteure – manche davon mit, manche ohne Handicap – in 25 Ensembles aus über zehn Ländern verwandeln die Kaiserslauterer Innenstadt von 14. bis 16.7. in einen großen Erlebnisparcours.

Dem Titel des Festivals gemäß spielt sich fast alles draußen ab – nur die Eröffnungsrevue am Freitag, 14.7., findet in der Fruchthalle statt, ab 19.30 Uhr. Sie bündelt Acts, die im Laufe des Wochenendes auch einzeln zu erleben sein werden, darunter das inklusive spanische Tanzprojekt Danza Mobile, Chris & Iris mit ihrem Körpertheater, das gewitzt mit dem Größenunterschied zwischen Artist und Artistin spielt, und die Band The Beez mit ihren „abenteuerlichen Coverversionen berühmter Songs“. Die Revue kostet schlappe 5 Euro Eintritt, alles andere bei „Alles muss raus!“ gibt’s für umme.

So zum Beispiel das grandiose einstündige Spektakel „Gauguins Schildkröte“. Ausgehend von der Anekdote, dass der Maler und Südsee-Auswanderer Paul Gauguin auf den Marquesas den Panzer einer lebenden Schildkröte bemalte, erschafft die Truppe des Franzosen Luc Amoros auf einem Baugerüst, das auf dem Stiftsplatz aufgeschlagen wird, ein „Polyptychon in Bewegung“. Zu Live-Musik rasant getaktet, wird dieses Performance- und Bildertheater zu einer atemberaubend schönen, ganz und gar außergewöhnlichen Hommage an die Kunst (Sa 15.7., 22 Uhr).

Poetisches Spektakel: Bei »Gauguins Schildkröte« bespielt die französische Compagnie Luc Amoros ein Baugerüst. | Foto: JP Zanotti

Fußballtanz und Fahrrad-Disco

Nicht minder originell verknüpft die spanische Compania Vero Cendoya Fußball mit Tanzkunst: In „La Partida“ treffen auf einem Spielfeld fünf Tänzerinnen und Tänzer auf fünf Fußballerinnen und Fußballer; ein Schiedsrichter pfeift die Choreografie, bei der schließlich nicht nur das Runde ins Eckige muss (Fr/Sa 14./15.7. jeweils um 21 Uhr, Stiftsplatz).

Wer sich selbst sportlich betätigen will, besucht den Athletic-Cyclo-Disco-Club, kurz „The ACDC“ genannt. Denn da muss man gefälligst selbst in die Pedale treten, um Bob Marleys „Buffalo Soldier“ oder Disco-Klassiker auf Vinyl in die richtigen Umdrehungen zu bringen (Sa/So 15./16.7. jeweils ab 16 Uhr vor der Stiftskirche). Wem das bei den aktuellen Temperaturen allzu schweißtreibend erscheint, darf aber auch einfach nur stricken: als Teil eines Handarbeitgesamtkunstwerks in der Strickanleitung von Frau Elfriede Peil alias Mime Minimale (Sa/So 15./16.7., jeweils ab 14 Uhr vor der Stiftskirche).

Mann mit Giraffe: Ariel Doron ist der »One Man Zoo«. | | Foto: gratis

Walkacts animieren zur Interaktion

Zwischen diesen skurrilen Aktionen kann man außerdem einem Ein-Mann-Zoo begegnen, dem kolossalen Stehaufmännchen Monsieur Culbuto die Hand reichen oder einfach zum Afrobeat von Mokoomba abtanzen (Fr 14.7., 22 Uhr, Schillerplatz). Möglicherweise muss man aber auch spontan dem chilenischen Anarcho-Clown Murmuyo assistieren oder Blaumeiers Zimmermädchen beim Wäscheaufhängen zur Hand gehen: Das von der Lebenshilfe Westpfalz und der Lebenshilfe Kunst und Kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern und dem Kultursommer organisierte Festival wartet mit so einigen Überraschungen auf.

Alles muss raus! – 14.-16.7., Kaiserslautern, Innenstadt, komplettes Programm: www.alles-muss-raus-festival.de; Infopunkt: Kiosk am Stiftsplatz