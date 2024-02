Frisch und fit ins Frühjahr. Einen wichtigen Beitrag dazu kann die Ernährung leisten, wie Experten betonen. Auch TV-Ärztin Anne Fleck und Bestseller-Autorin Carolin Kotke sehen in der Ernährung eine Säule der Gesundheit. Ihre Rezepte und Tipps.

Frische, regionale, saisonale und vor allem naturbelassene Lebensmittel versorgen den Körper besser mit Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen, weil sie reif geerntet werden und keine langen Transportwege hinter sich haben, die den wertvollen Inhaltsstoffen schaden können. Wer dann noch möglichst viel Abwechslung auf den Teller bringt und sich für farbenfrohe Gerichte entscheidet, ist Ernährungsexpertin Carolin Kotke zufolge auf einem guten Weg, den „perfekten Nährstoffmix für einen wachen Geist und einen starken Körper“ zu sich zu nehmen.

Erfolgsautorin Carolin Kotke: „Je bunter, desto gesünder“

Die Erfolgsautorin („Eat Well, Feel Better“) hat diesen Weg nach einer Krebsdiagnose selbst eingeschlagen. „Je bunter, desto gesünder“, bringt sie ihr Konzept auf eine einfache Formel.

Ihre Tipps:

Statt Kalorien lieber „Farben zählen“ und innerhalb einer Woche 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten in den Alltag integrieren. „Eat the rainbow – iss den Regenbogen“, nennt sie das. Zudem rät die Autorin, die sich zum ganzheitlichen Ernährungscoach ausbilden ließ, das Körpergefühl zu stärken.

Heißhunger richtig deuten: „Unser Körper weiß genau, was er braucht, und teilt uns dies auch mit“, schreibt sie in ihrem Ratgeber „Eat Colourful, Feel Better“. Wer Heißhunger auf Süßes verspüre, könne an Zinkmangel oder Unterzuckerung leiden, Heißhunger auf Bananen und Kartoffeln könne einen Kaliummangel, auf Fleisch einen Eisen-, Vitamin B12- oder Proteinmangel anzeigen. Weil in unterschiedlichen Lebensmitteln unterschiedliche Nährstoffe enthalten sind, wird der Bedarf mit einer abwechslungsreichen und frischen Ernährung am besten gedeckt.

Nährstoffverluste minimieren: Wer bei der Zubereitung Nährstoffverluste minimieren möchte, sollte laut Kotke auf eine möglichst kurze Garzeit achten, das Garwasser von Bio-Gemüse weiterverwenden, die Zutaten erst unmittelbar vor dem Verzehr zerkleinern, wenn möglich den Backofen nutzen und Lebensmittel wie Karotten, die wertvolle fettlösliche Vitamine enthalten, mit Fett zubereiten, um die Vitamine für den Körper nutzbar zu machen.

Doc Fleck: „Nährstoffdichte Ernährung erfreut Körper und Seele“

Den gesundheitlichen Aspekt naturbelassener, saisonaler und regionaler Lebensmittel unterstreicht auch TV-Ärztin Anne Fleck. Die Internistin und renommierte Präventiv- und Ernährungsmedizinerin ist bekannt von Podcasts, Publikationen, Büchern und einem Online-Kurs-Programm. Sie weist in ihrem Kochbuch „Doc Flecks Gesundküche“ mit 100 Lieblingsrezepten aber zudem auf einen anderen Aspekt hin: „Etwas aktiv für das innere Gleichgewicht, die Lebensqualität und die Gesundheit zu tun, ist ein wirkungsvoller Hebel, um unser Leben positiv zu gestalten“, betont sie. „Gerade die Nahrung ist hier ein wichtiger, wenn nicht sogar einer der elementarsten Faktoren, die unglaublich viel positiv beeinflussen können.“ Eine nährstoffdichte Ernährung erfreue Körper und Seele gleichermaßen.

Rezepttipps von Carolin Kotke

Rainbow-Pommes

Zutaten für 2 Portionen:

1 Kohlrabi, 1 Rote Bete, 1 Süßkartoffel, 2-3 EL Olivenöl, (Kräuter-)Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Bunt und gesund: Carolin Kotkes Rainbow-Pommes. | Foto: Katrin Winner

Zubereitung:

Den Backofen auf 200° Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Kohlrabi schälen und in Streifen schneiden. Die Rote Bete und Süßkartoffel waschen und in kleine Streifen schneiden. Alles auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen, mit den Gewürzen bestreuen und dem Olivenöl beträufeln. 15 bis 20 Minuten backen – fertig!

Dazu passen vegane Mayo auf Cashew-Basis und selbstgemachtes Ketchup: 2 EL Passata, 1 EL Tomatenmark, 1/2 TL Senf (ohne Zucker), 2 EL Apfelessig, 1-2 EL Apfelmark, Salz, Pfeffer vermengen und abschmecken.

Die Pommes schmecken auch als Beilage zu Fisch, etwa Lachs, der gleichzeitig mit in den Backofen kann. Auch mit Feta und Ziegenkäse sind die Pommes gut zu kombinieren.

Jackfruit-Pesto-Salat

Zutaten für zwei Personen:

200 g Kartoffeln, ½ rote Zwiebel, ½ Knoblauchzehe, 1 EL Kokosöl, 1 Dose Jackfruit (ca. 280 g), Curry-Pulver, Salz, Pfeffer

½ Zucchini, ½ Paprika, 1 Karotte, 2 Händevoll Rucola, 60 g Pesto, optional: Sonnenblumenkerne

Frisch und vegan: Jackfruit-Pesto-Salat von Carolin Kotke. | Foto: Katrin Winner

Zubereitung:

Kartoffeln in kleine Stücke schneiden und mit etwas Salz für ca. 15 Min. dampfgaren. Anschließend abkühlen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit dem Kokosöl etwa 2-3 Minuten in der Pfanne anbraten. Währenddessen die Jackfruit aus der Dose nehmen und abtropfen lassen. Dann die Jackfruit in die Pfanne dazugeben und 10–15 Min. leicht anbraten. Mit etwas Curry-Pulver, Salz und Pfeffer würzen. Die Zucchini, Paprika und Karotten waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Rucola waschen. Alles in einer Schüssel mit den abgekühlten Kartoffeln und dem Pesto vermengen. Den Salat anrichten und mit der Jackfruit und optional Sonnenblumenkernen toppen. Tipp: Statt Jackfruit passt auch Hühnchen. Jackfruit erinnert im Geschmack an Artischocke. Durch das Garen erhält das Fruchtfleisch die leicht faserige Konsistenz von Hähnchen. Jackfruit liefert wertvolle Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamin C, Vitamin A, Magnesium und Kalium und eignet sich auch als Beilage oder Topping zu Salat und Pizza.

Quelle und Bibliographie: Carolin Kotke: Eat Colourful, Feel Better, Gräfe und Unzer, 2024, 192 Seiten, Hardcover, 26 Euro

Rezepttipps von TV-Ärztin Doc Fleck

Blumenkohl aus dem Ofen mit Rinderfilet und Johannisbeer-Vinaigrette

Zutaten für 2 Personen:

1 mittelgroßer Blumenkohl (900 g), Meersalz, 40 g Olivenöl, ½ Kästchen Gartenkresse; 5-6 Zweige Thymian, Blätter abgezupft, Meersalz, 300 g Rinderfilet, waagerecht halbiert und 60 Minuten vor dem Braten aus dem Kühlschrank genommen, 1 TL Butterschmalz, 2 Rispen rote Johannisbeeren; Vinaigrette: 3 EL Johannisbeer-Balsamico oder anderer Fruchtessig, 2 EL Olivenöl, 50 g Schalotte, fein gewürfelt, 1 EL Ahorn- oder Reissirup, Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Schlemmen erlaubt: Blumenkohl mit Rinderfilet von Anne Fleck. | Foto: Hubertus Schüler

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Blumenkohl waschen, putzen und in sehr kleine Röschen zerteilen. In eine Schüssel geben und mit etwas Salz bestreuen. Olivenöl darüberträufeln und gut vermengen. Blumenkohl auf dem Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen 20 Minuten garen.

Währenddessen die Thymianblätter mit ¼ TL Salz sehr fein hacken und die Rinderfiletstücke darin wälzen. Butterschmalz in einer heißen Pfanne erhitzen. Filetstücke hineingeben und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten insgesamt 5 bis 6 Minuten braten. Fleisch in Alufolie einschlagen, auf ein Holzschneidebrett legen, eine Edelstahlschüssel darüberstülpen und 8-9 Minuten ruhen lassen.

Für die Vinaigrette alle Zutaten miteinander verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Blumenkohl aus dem Ofen nehmen. Die Vinaigrette auf zwei Teller geben und die Rinderfilets mit dem Kohl darauf anrichten. Die Gartenkresse darüberstreuen, mit den Johannisbeerrispen garnieren und servieren.

Blaubeer-Bananen-Nice-Cream mit Pistazien

Zutaten für zwei Personen:

1–2 reife Bananen (150 g Fruchtfleisch), 30 g frische Blaubeeren, 20 g grüne Pistazienkerne, einige Minzeblätter, 100 ml ungesüßter Kokosdrink (alternativ ungesüßter Mandeldrink oder Haferdrink), 150 g TK-Blaubeeren, 30 g weißes Mandelmus, 1 Prise Salz, 1 TL fein abgeriebene Limettenschale, 1–2 TL Limettensaft (5-10 ml), 1 Prise frisch geriebene Tonkabohne, alternativ gemahlene Vanille

Zubereitung:

Bananen schälen, in 1 cm dicke Scheiben schneiden, in

eine Gefrierbox geben und mindestens vier Stunden, besser

über Nacht, ins Gefrierfach stellen. Kurz vor der Weiterverarbeitung frische Blaubeeren abbrausen und abtropfen lassen. Pistazien grob hacken, Minzeblätter abbrausen und trocken tupfen. Kokosdrink in einen möglichst leistungsstarken Standmixer geben, gefrorene Bananen und gefrorene Blaubeeren mit Mandelmus, Salz, Limettenschale, Limettensaft und Tonkabohne hinzufügen. Die Mixgeschwindigkeit langsam hochfahren, dann auf höchster Stufe so lange mixen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist, die eine „Blume“ bildet. Auf zwei Schalen verteilen, Pistazien darüberstreuen und mit Blaubeeren und Minze garnieren.

Quelle und Bibliographie: Anne Fleck: Doc Flecks Gesundküche, Becker Joest Volk Verlag, 2023, 192 Seiten, Hardcover, 26 Euro