Ob „Hurra Deutschland“ oder „Spitting Image“: Schon öfter haben Puppen den Politikern einen Spiegel vorgehalten. Nun ist die satirische Show „Bundes Puppen Kabarett“ auf Deutschland-Tour und kommt nach Deidesheim und Ludwigshafen.

Kaum aus dem Amt, knackt Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel den Millionen-Lotto-Jackpot – und das Geld soll der Bundesrepublik zugutekommen. Also beruft sie eine geheime Sitzung mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Außenministerin Annalena Baerbock und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein, um zu beraten, was mit dem Gewinn passieren soll. Die haben natürlich alle ihre ganz eigenen Ideen – und Stimmen aus dem (ziemlich verqualmten) Jenseits kommen auch noch dazu.

Norman Schneider, der Schöpfer der Puppen, ist dabei ein alter Hase: Er war bei der Jim Henson Company in New York tätig und erschuf die deutsche Tiffy für die „Sesamstraße“ oder den Raben Rudi für „Siebenstein“. Nun also Baerbock, Söder und Co., doch mit einer Ausnahme: Merkel wird in diesem Puppenszenario als einzige Protagonistin nicht von einer Puppe dargestellt.

„Bundes Puppen Kabarett – Wir verpulvern Millionen“: Do 13.10., 19.30 Uhr, Deidesheim, Stadthalle, Karten: boulevard-deidesheim.de, Tel.: 06326 981801; Fr 14.10., 19.30 Uhr, Ludwigshafen, Julius-Hetterich-Saal, Karten: 0800 1191100