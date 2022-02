Er singt auf seinem neuen Album vom Glücksrausch vor der Tour. Wer sich, wie er selbst, schon auf die energiegeladene Live-Performance des kanadischen Rockstars in Mannheim gefreut hat, wird enttäuscht: Bryan Adams kommt erst im November.

Bryan Adams wird seit Jahren für seinen „Feelgood-Rocksound“ gefeiert. Sein neues Album „So Happy it Hurts“, das im März erscheint, passt perfekt zu diesem Bild – und zwar über die für ihn typische Musik hinaus. Die Botschaft hinter dem Titelsong formuliert der erfolgreichste Rock-Export Kanadas selbst so: „Es geht um Freiheit, um Unabhängigkeit, Spontaneität und um diesen Glücksrausch, den man bekommt, wenn die offene Straße vor einem liegt.“ Das komplette Album verhandele eine Reihe von flüchtigen Dingen im Leben, in denen beim näheren Hinhören das Rezept zum Glück schlummere. Menschliche Bindungen spielen laut Adams dabei die wichtigste Rolle.

Corona mal wieder Segen und Fluch zugleich

Inspiration war ihm – wie vielen anderen Künstlern in diesen Tagen – Corona: „Die Pandemie und Erfahrung des Lockdowns haben mir wirklich gezeigt, wie einem jede Spontaneität genommen werden kann. Von einem auf den anderen Tag gab es keine Touren mehr, niemand konnte einfach so ins Auto springen und losfahren. „So Happy it Hurts“ handele genau davon. Ganz so frei ist der mit Platin, Gold und Grammys gekrönte Singer-Songwriter jetzt leider doch noch nicht: Das für März geplante Konzert in Mannheim wurde kurz vor LEO-Druck auf November verschoben. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Charthits und etliche hochkarätige Preise

Die Karriere von Bryan Adams begann 1981 mit dem gleichnamigen Debüt. Seitdem jagt ein Erfolg den nächsten. Seine Platten – „So Happy it Hurts“ ist Studioalbum Nummer 15 – stürmten international die Charts, seine Soundtracks waren für den Oscar nominiert. In Hollywood ist der sympathisch geerdete Rockstar auf dem „Hall of Fame“ verewigt. Auch als Fotograf ist der überzeugte Veganer erfolgreich.

Info:

Bryan Adams: Sa 26.11., 20 Uhr, Mannheim, SAP-Arena, Tickets: 01806 570070, eventim.de