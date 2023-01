Heiratswilligen die große Suche erleichtern: Die Messe „Trau“, die auch in Ludwigshafen und Saarbrücken gastiert, versammelt viele Aussteller rund ums schöne, aber oft kostspielige Thema Heiraten.

Goldschmiede, Juweliere, Floristen, Visagisten und Friseure, Vertreter von Hotels & Co., Brautkleider-Geschäfte oder Konditoren: Wer kräftig feiern will – und das liegt im Trend – arbeitet oft eine beeindruckende Liste ab oder sucht gleich einen Hochzeitsplaner.

Am Wochenende vom 14./15. Januar wird die Ludwigshafener Eberthalle zum „Paradies“ für Heiratswillige, wie die Agentur Lifetime aus Düsseldorf es formuliert. Im Trend liegen demnach freie Trauungen, sodass zur „To do“-Liste auch die Suche nach einem passenden Trauredner hinzufügen sei. Viele Anregungen für den „perfekten Tag“ könnten sich Brautpaare auf den Messen holen. Zudem bestehe die Chance, am „Trauringturm“ zu gewinnen und so das Hochzeitsbudget aufzustocken. Für Ludwigshafen angekündigt sind 120 Aussteller aus mehr als 40 Branchen.

„Trau – die Hochzeitsmesse“, Sa/So 14./15.1., 10-18 Uhr, Ludwigshafen, Eberthalle; Sa/So 28./29.1., Saarbrücken, 10-18 Uhr, Congress Centrum Saar; jeweils eintrittspflichtig, freier Eintritt bis 16 J., Hunde an der Leine erlaubt, keine Kartenzahlung an der Kasse, Info: 123trau.de sowie rheinpfalz.de/ticket