Akustik-Blues pur und schnörkellos bieten „Blueswolf“ Wolfgang Schuster aus Speyer und seine Kollege Norbert Roschauer aus Viernheim auf dem Album „Rusty Hips“.

Die Hüften mögen bei den beiden Blues-Gitarristen schon etwa eingerostet sein, die Finger sind es definitiv nicht, wie sie an Blues- und Slide-Gitarre, bei Solo und Fingerpicking unter Beweis stellen. Die gefühlvoll dahingleitenden Versionen von Genre-Klassikern, die „Blueswolf“ Wolfgang Schuster aus Speyer (Gesang, Gitarre, Resonator-Gitarre, Bariton-Gitarre, Percussion) zusammen mit Norbert Roschauer aus Viernheim (Gesang, Gitarre, Resonator-Gitarre, 12-String-Gitarre, Weissenborn, Mandoline, Harp, Bass-Drum) als Duo Rusty Hips auf Silberling gebannt hat, kommen bei aller Melancholie leicht daher: Blues pur und schnörkellos.

Vor allem aber punktet das Album mit Session-Charakter, erinnert an ein Live-Konzert, bei dem sich das Duo richtig eingroovt. Neben „Waltz for C“ aus der Feder von Norbert Roschauer finden sich Songs wie „Long Tall Mama“ und „How You Want It Done“ von Big Bill Broonzy, „Crawling Kingsnake“ und „Madman Blues“ von John Lee Hooker sowie Stücke von Mississippi John Hurt und Lightnin’ Hopkins, von denen Schuster die meisten mit seiner warmen, präsenten Blues-Stimme (Gänsehaut-Faktor!) und dem passenden Gefühl interpretiert.

Während er als „begnadeter ernsthafter Poet und überzeugender Bluesmusiker“ (Zitat: „Jazzpodium“) in der Region einen Namen hat, ist Roschauer, wenngleich vielleicht weniger bekannt, so doch auch kein unbeschriebenes Blatt: Der studierte Blues-Gitarrist ist Autor von Lehrbüchern, leitet in Viernheim eine Musikschule und gibt bundesweit Workshops.

„Rusty Hips“, 10 Euro, Bestellung an: info@gitarrenschule-roschauer.de,

Info: www.gitarrenschule-roschauer.de