Ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Programm bringen die drei Künstler der Blue Man Group mit, wenn sie mit ihrer neuen Show „Bluevolution“ 2023 auch in Deutschland auf Tour gehen.

Das Phänomen rund um die blau-bemalten Männer, das 1987 in Manhattan seinen Anfang nahm, geht damit in die nächste Runde. Bei ihren Auftritten vereinen sie Kunst, Musik, Comedy und modernste Technologie zu einer multimedialen Performance. Neben Klassikern wie Wasserwirbel-Trommeln, Farb-Spucken, einem Gewirr aus Röhren und Marshmallow-Werfen haben die New Yorker-Künstler auch einige neue Wendung in ihre Bühnenshow eingebaut. Eine davon ist die blauhaarige Musikerin „The Musician“, die als erste weibliche Protagonistin mit dem Trio auf der Bühne stehen wird und als Multiinstrumentalistin die bis dahin traditionelle Band ersetzt. Vom 13. bis 15.10.23 tritt die Blue Man Group mit fünf Shows in der Festhalle Frankfurt auf. Sieben Vorstellungen finden vom 17. bis 21.5.23 in der Porsche Arena in Stuttgart statt. Weitere Termine und Karten unter livenation.de oder eventim.de.