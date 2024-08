Seine Trauben hatten 90 Öchsle, der Wein ist mindestens zwei bis drei Jahre haltbar und sollte zwischen acht und zehn Grad getrunken werden. Wenn Kunden fragen, was eigentlich Blanc de Noir bedeutet, sagt Hermes: „Ein weißer Wein aus roten Trauben“, weil die Spätburgunderrebe zu den Rotweinsorten zählt. Da der Farbstoff in der Beerenschale ist, presst der Winzer die Trauben mithilfe der Weinpresse so sanft wie möglich, damit die für Blanc de Noir typische Farbe entsteht. Im Edelstahltank wird der Wein ausgebaut.

Er passt wunderbar zu Salat, Fischgerichten oder leichten Fleischgerichten, auch pur ein Trinkvergnügen: der Blanc de Noir. Ein Weißwein aus „schwarzen“ Trauben also. Was den trendigen Wein ausmacht und worauf Genießer achten sollten.

