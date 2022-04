Wer dieses Doppel-Album auflegt, sollte offen für musikalische Experimente sein. Doch sich darauf einzulassen lohnt: Das mit bunten Artworks gestaltete Gesamtkunstwerk birgt manchen Gänsehaut-Moment – und Botschaften gegen Rassismus.

25 internationale Künstler hat die Brüsseler Produzentin Stefany Calembert dafür gewinnen können. Calemberts Appell: „Wir möchten als Kollektiv mit einer starken Stimme sprechen: Lasst uns den Kampf gegen Rassismus nie aufgeben, lasst uns zusammenkommen und durch unsere Musik und Stimmen kämpfen und all jenen Kraft und Mut geben, die unter den ungleichen Strukturen leiden (...). Je mehr wir sind, umso lauter sind wir, und der Wandel wird nicht aufzuhalten sein.“ Die Belgierin weiß, wovon sie spricht: Sie ist mit dem schwarzen Bassisten Reggie Washington verheiratet, der für den Sampler mit „Walk“ einen expressiv-experimentellen Song aufgenommen hat, unterstützt von Mezzosopranistin Alicia Hall Moran und DJ Grazzhoppa.

Reise durch viele Musikstile der Welt

Die ungewöhnliche, abwechslungsreiche Klangreise deutet sich schon zu Beginn an: Sänger und Keyboarder Cheikh Tidiane Seck aus Mali steuert mit einem Dutzend Mitstreitern den Opener „Sanga Bô“ bei, ein rhythmisch beschwingtes, in Afrikas Musik wurzelndes Stück. Ihm folgt das leise, gefühlvolle und jazzig angehauchte Instrumental „Prayer“ des Saxophonisten Immanuel Wilkins, der allein von Marvin Sewell an der Gitarre begleitet wird.

Fulminanter Schlussakkord von Jean-Paul Bourelly

Mit Stephanie McCay ist wiederum eine Soul-Sängerin im Boot, die mit „Phenomenon“ zurück zu ihren schwarzen Wurzeln findet und den Bogen zur Moderne schlägt. Und so setzt sich die Folge unterschiedlicher Stile und spannender Crossover-Kompositionen nahtlos fort bis zum fulminanten Schlussakkord: Jean-Paul Bourellys „Masters of Mud“. Der Song des US-Bluesrockers ist als Anspieltipp ebenso ans Herz zu legen wie „We Are Here“. Darin verbinden Drummer Marque Gilmore und Gitarrist David Gilmore (nicht zu verwechseln mit dem Pink-Floyd-Frontmann) Jazz, Psychedelic und Rap. Für den Sprechgesang haben sie sich Sharrif Simmons ins Boot geholt. Das Trio unterstreicht in den Lyrics die Botschaft des Samplers besonders deutlich: „Wir sind die Träume unser Vorfahren, von Generation zu Generation zu Generation. Wir sind hier. Immer noch.“

„Black Lives – From Generation to Generation“, März 2022, Doppel-CD (30 Euro), Downloads, Tourtermine, Info: www.jammincolors.com