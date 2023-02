Sein aktuelles, in Corona-Zeiten entstandenes Programm heißt „Lügen und andere Wahrheiten“. Und wenn Uli Masuth harte Fakten auf die Bühne wirft und bittere Missstände anprangert, dann ist nur noch seine Begleitung am Klavier leichte Kost.

Denn er untermalt die unangenehmen Tatsachen mit zarten Tönen. Und Masuth hat eigentlich zu allen relevanten Themen der vergangenen Jahre – sei es Klima, Corona oder Ukraine-Krieg – etwas zu sagen und stellte eins ganz klar: „Ich bin kein Längsdenker, sondern ein Querdenker, und zwar schon, bevor es das überhaupt gab!“. Dass der wahrheitsliebende Mensch lüge, sei doch längst bewiesen. 20 bis 200 Mal am Tag – je nachdem, welche Experten man befrage. Ist also die Lüge der Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhält? Masuth ist zwar eher der Mann der leisen Töne, doch seine unangenehmen Fragen regen wie seine Erkenntnisse zum Nachdenken an.

Uli Masuth: Do 9.2., 20 Uhr, Dudenhofen, Bürgerhaus, Abendkasse; Fr 10.2., 20 Uhr, Bolanden-Weierhof, Theater Blaues Haus, neuerlandweg.de; Sa 11.2., 20.30 Uhr, Darmstadt, Halbneun-Theater, www.halbneuntheater.de