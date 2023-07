„Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis, und ich weiß, was das bedeutet, sollten die Nazis eine Bombe haben“. Quanten-Mechanik-Experte J. Robert Oppenheimer wird während des Zweiten Weltkriegs zum Leiter des „Manhattan-Projekts“.

Thriller von Regie-Ikone Christopher Nolan

Das von Christopher Nolan geschriebene und als spannender Thriller inszenierte Biopic „Oppenheimer“ konfrontiert das Publikum mit dem inneren Konflikt jenes Forschers, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um den Frieden zu sichern. In dem sogenannten „Manhattan-Projekt“ bauten die Amerikaner die erste Atombombe. In einem riesigen Geheimlabor in der Wüste wurde dafür die komplette Riege an Wissenschaft und Kompetenz eingesperrt, keiner durfte raus, bis es vollbracht war. In den Hauptrollen spielt Cillian Murphy den US-amerikanischen Astrophysiker J. Robert Oppenheimer und Emily Blunt seine Frau, die Biologin und Botanikerin Katherine „Kitty“ Oppenheimer. Matt Damon mimt den General Leslie Groves Jr. und Robert Downey Jr. den Mitbegründer der US-Atomenergiekommission, Lewis Strauss.

Hiroshima und Nagasaki

Als dem Physiker J. Robert Oppenheimer 1942 die wissenschaftliche Leitung des „Manhattan-Projekts“ zum Bau einer Atombombe anvertraut wird, ahnen weder er noch seine Frau Kitty, welch ungeheure Auswirkungen dies auf die Menschheit haben wird. Als seine tödliche Erfindung bald folgenschwer in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wird, nimmt Oppenheimer Abstand von dem Projekt. Nach dem Krieg setzt er sich als Berater der US-amerikanischen Atomenergiebehörde, die von Lewis Strauss mitbegründet wurde, für eine internationale Kontrolle von Kernenergie und gegen ein nukleares Wettrüsten ein – und gerät ins Visier des FBI.

Innere Zerrissenheit und Besessenheit

Der Film zeigt die große innere Zerrissenheit, aber auch die Besessenheit des Forschers. Für zusätzliche Dramatik sorgt die Tatsache, dass Nolan Explosionen täuschend echt nachstellte. Er verzichtet gerne zugunsten der Authentizität auf computergesteuerte Effekte. „Oppenheimer“ ist sein bislang eindringlichster Film. „Ich wollte das Publikum in die Gedanken und Erfahrungen einer Person hineinversetzen, die im Zentrum der größten Veränderung der Geschichte stand“, sagt Christopher Nolan. „Ob es einem gefällt oder nicht: J. Robert Oppenheimer ist der wichtigste Mensch, der je gelebt hat. Er hat die Welt, in der wir leben, geprägt – im Guten wie im Schlechten.“

»Oppenheimer«, USA 2023, 181 Minuten, von Christopher Nolan, mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., FSK: ab 12