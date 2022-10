Vom Gefängnis bis an die Spitze der Musik-Charts: „Rheingold“ beschreibt die Geschichte des Bonner Rappers und Musikproduzenten Giwar Hajabi – besser bekannt als Xatar. Regisseur Fatih Akin hat sich des biografischen Stoffs angenommen.

Als kleiner Junge kommt der kurdischstämmige Giwar mit seiner Familie nach Deutschland. Hier schlägt er eine kriminelle Laufbahn ein, bis ihm schließlich eine große Ladung Kokain verloren geht.

Um beim Kartell seine Schulden zu begleichen, plant er einen ambitionierten Goldraub. Der läuft nicht ganz wie geplant, und Giwar landet im Gefängnis – wo er schließlich seine Rapperkarriere startet.

Regisseur Fatih Akin („Gegen die Wand“) orientiert sich in „Rheingold“ an der Biografie „Alles oder Nix“ des Rappers, der hier von Emilio Sakraya („4 Blocks“) dargestellt wird. Der Film konzentriert sich dabei in großen Teilen auf den namensgebenden Goldraub, nimmt aber auch die Probleme bei der Migration und das Aufwachsen unter schwierigen Umständen in den Blick.

„Rheingold“, 2022, 140 Minuten, Deutschland, FSK 16, von Fatih Akin, mit Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Kardo Razzazi, Ilyes Raoul, Sogol Faghani und Ugur Yücel