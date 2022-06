Elvis lebt jetzt im Kino wieder auf. Die Rezension zeigt sich von dem Streifen angetan, und selbst Ex-Frau Priscilla Presley ist begeistert von dem Biopic über den King of Rock’n’Roll, das jetzt Premiere feierte.

Der Trailer verspricht alleine durch die Musik einen Rausch der Gefühle für Elvis-Fans. Schon der Beginn geht in den Magen: Es ist der erste Auftritt vor großem Publikum von Elvis Presley (Austin Butler). Niemand weiß, was jetzt kommt. Da steht ein Jüngling im pinkfarbenen Anzug mit Schmalzlocke auf der Bühne und wird zunächst mit Buhrufen begrüßt ... doch dann setzen Musik und der bekannte Hüftschwung ein, und dann diese Stimme ... es dauert nicht lange, und die Frauen rasten aus.

Superheld und Überflieger

Regisseur Baz Luhrmann inszeniert Elvis als Superhelden, als Überflieger, als musikalisches Genie, der als Weißer den Blues in den Hüften hat, die Jugend begeistert, aber auch einige Sittenwächter auf den Plan ruft mit seinen „obszönen Shows“. Neben aller Musik und den großen Gefühlen, die Elvis auslöst, beleuchtet das Drama auch seine komplizierte Beziehung zu seinem Manager, Colonel Tom Parker (Tom Hanks).

Elvis-Manager und Ex-Frau Priscilla im Fokus

Der tourte als Promoter einer Country-Musikshow durch die Lande, und schon beim ersten Auftritt von Elvis, machte es Klick bei ihm. Diesen Jungen, der mit seinem Rockabilly und den lasziven Bewegungen das vornehmlich weibliche Publikum um den Verstand brachte, wollte er unbedingt haben ... Das war der Anfang einer über 20 Jahre andauernden komplexen und dynamischen Beziehung zwischen den beiden Männern – von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Der Fokus liegt dabei auch auf der sich entwickelnden kulturellen Landschaft in Amerika und auf einer der wichtigsten Personen in Elvis’ Leben: Priscilla Presley (Olivia DeJonge), seine große Liebe.

Ehrung in Hollywood

Der Film und besonders Austin Butler als Elvis begeisterten bei der Premiere, wenn auch wichtige Phasen in Presleys Leben ausgespart bleiben. Pünktlich zum Start des Biopics „Elvis“ wurde die Familie des King of Rock’n’Roll geehrt. Ex-Frau Priscilla Presley, seine Tochter und seine Enkel durften sich in Hollywood mit Handabdrücken in Zement verewigen.

„Elvis“, USA 2022, 159 Minuten, von Baz Luhrmann, mit Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, FSK: 6