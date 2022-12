Zehn Jahre nach ihrem Tod kommt ein Film mit Naomi Ackie in der Hauptrolle in die Kinos, der über Leben und Werk der Pop-Diva Whitney Houston erzählt. Der Hauptdarstellerin wird von Kritikern eine großartige Leistung bescheinigt.

Ohne Tabus will Regisseur Kasi Lemmons darin die vielschichtige Frau hinter der großartigen Stimme porträtieren. Von ihren Anfängen als Chormädchen in New Jersey bis hin zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten wird das Publikum mitgenommen auf eine inspirierende und sehr emotionale Reise durch Houstons märchenhaften Aufstieg und ihren tragischen Fall – mit vielen ihrer großen Hits.

„I Wanna Dance with Somebody“ – USA 2022, 145 Min., von Kasi Lemmons, mit Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, FSK: 12