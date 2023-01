„Landschaft – Natur – Kultur“ lautet das Leitthema der Pirmasenser Fototage, die sich diesmal, deutlich verschlankt, in einer „Kompakt“-Version präsentieren, beschränkt auf vier Ausstellungsorte und ein Wochenende von 27. bis 29. Januar.

Das Thema ist dabei nicht nur der Ästhetik zugedacht, sondern auch der Sorge um das, was man vor die Linse nimmt. „Es gibt nur noch schlechte Nachrichten. Mit den Fototagen wollen wir die Menschen für die Natur sensibilisieren, für deren Schönheit und deren Erhaltung“, hat Harald Kröher, der Macher hinter den Fototagen, schon im Dezember der RHEINPFALZ gesagt und damit auf Klimawandel, Umweltzerstörung und die Bedrohtheit der Tier- und Pflanzenwelt aufmerksam gemacht.

Löwenteil der Fotoarbeiten in der Alten Post

Ausgestellt wird diesmal im Atrium des Rheinberger-Gebäudes, bei der Sparkasse Südwestpfalz in der Bahnhofstraße, der VR-Bank in der Alleestraße sowie in der Alten Post, wo mit rund 90 Fotoarbeiten der Löwenanteil der rund 210 Bildbeiträge zu finden sein wird. Im Rheinberger-Atrium („Best of Friends and Members“ mit Fotos von Pfälzer Fotografen und Fotografen, die bei früheren Fototagen ausgestellt hatten), der Sparkasse („Natur pur“: Der Pfälzerwald) und der VR-Bank („Best of Pfalz“) sind die Bilder bereits zu sehen und bleiben nach dem Festwochenende je eine weitere Woche zugänglich.

Eröffnungsgala mit Harald Kröher

Das offizielle Programm der „Fototage kompakt“ startet am 27. Januar um 19 Uhr mit der Eröffnungsgala im Forum Alte Post. In der Moderation wird Kröher von Ulla Lohmann unterstützt. Die renommierte Expeditionsfotografin und -filmerin wird zudem am selben Abend den ersten Vortrag halten. Am 28. und 29. Januar schließen sich weitere spannende Vorträge, Filme und Multivisionsshows an, die die Gäste an die unterschiedlichsten Plätze der Welt mitnehmen. Mit Christian Aeschbach, Hartwig Becker, Achim Köpf, Raik Krotofil, Johnny Krüger, Romain Nero, Beppo (Josef) Niedermeier, Gunther Riehle, Oliver Schwenn und Daniel Spohn listet die Ankündigung renommierte Vertreter ihres Fachs als Referenten auf.

Multimediashow für junge Künstler

Auch der Nachwuchs soll zur Geltung kommen. Am 29. Januar widmet sich ab 19.45 Uhr eine Multimediashow in der Alten Post den Arbeiten junger Fotografinnen und Fotografen. Sie werden verknüpft zu einer Collage, die die Zuschauer zu den schönsten Plätzen in der Region mitnimmt. Die Moderation übernehmen Kröher und der Profifotograf Raik Krotofil. Bei den Nachwuchs-Fotografen handelt es sich um Maximilian Markert und Luis Wittmer, die als Pirmasenser ein Heimspiel haben, Rebekka Bohley, Maximilian Uhl, Michael Dhonau, Yannick Scherthan und Uwe Kuman.

Fototage: „Landschaft, Natur, Kultur“ – 27.1. bis 29.1., Pirmasens, Forum Alte Post, Poststraße 2 (Ausstellung bis 19.2., Mi-So 10-17 Uhr); weitere Ausstellungsorte: Rheinberger, Sparkasse, VR-Bank; weitere Infos unter: www.fototage.pirmasens.org