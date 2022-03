Die Ausstellung „Kunst für Keinen“ in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt zeigt, wie moderne Werke aus innerer Emigration heraus entstanden sind. Eine spannende Ausstellung, und das in vielerlei Hinsicht, mit einem Titel, so rätselhaft wie treffend.

Es geht um Kunst, die in der Zeit des Nationalsozialismus abseits der Parteidoktrin entstanden ist. Ihre Schöpfer galten als „entartet“, blieben aber, anders als viele ihrer Kollegen, in Deutschland – Künstler also der „inneren Emigration“. „Im Atelier ist es sehr schön still. Andererseits ist es nicht leicht, die Depression dieser Zeit auszuhalten. Dies nun seit sieben Jahren. Vermutlich kann ich nie mehr meine Bilder in Ausstellungen zeigen. Ich arbeite also ausschließlich für mich selbst allein“, notierte Willi Baumeister 1941 niedergeschlagen und ohne viel Hoffnung in seinem Tagebuch beispielhaft für diese Künstler. Als im Land Verbliebene fanden sie auch nach dem Ende der NS-Zeit schwerer aus deren Schatten als diejenigen, die klarere Konsequenzen gezogen hatten.

Blick in ein kulturgeschichtliches Zwielicht

Dieser Blick in ein kulturgeschichtliches Zwielicht ist das Spannende an dieser Ausstellung. Sie zeigt an 14 Beispielen, wie verschieden das Leben, die Arbeit, die Handlungsspielräume, die Haltung solcher Künstler und ihre Rechtfertigungen unter diesen Rahmenbedingungen ausgesehen haben. Die Ausstellung setzt auf Vielfalt in den Ausdrucksmitteln und Bildsprachen und auf ein breites Spektrum im Grad der Verfemung zwischen Anpassung und Widerstand. Und sie zeigt Kunst, die beeindruckt, verblüfft, fasziniert, die es wert ist, gesehen zu werden, Kunst für jemanden zu sein.

Mit bekannten Namen wie Otto Dix

Unter diesen 14 Künstlern sind sehr bekannte Namen. Otto Dix etwa, in den 20er Jahren mit seinen kraftvollen, karikaturhaften Gesellschaftsbildern und überzeichneten Porträts gefeierter Wegbereiter der Klassischen Moderne. Nach 1933 als „Kulturbolschewik“ gebrandmarkt, zieht sich Dix auf düstere Landschaftsmotive zurück. Oder Franz Radziwill. Der Maler des magischen Realismus sympathisierte anfangs offen mit den Nazis, erst später, auch mit zunehmenden Konflikten mit seiner künstlerischen Ausrichtung, setzte eine Distanzierung ein. Auch viele Künstlerinnen werden vorgestellt, Jeanne Mammen etwa, Lea Grundig mit ihren mutig anklagenden Grafik-Reihen wie „Unterm Hakenkreuz“ und „Krieg naht“ – sie war Jüdin und KPD-Mitglied, konnte 1940 nach Palästina fliehen –, oder die aus Pirmasens stammende surrealistische Fotokünstlerin Marta Hoepffner.

„Entartete“ Künstler ohne Berufsverbot

Die Ausstellung korrigiert manche verbreiteten Ansichten. So hatten Künstler, die als entartet galten, nicht zwangsläufig Berufsverbot. Manche wie etwa Karl Hofer, der mit acht Werken auf der Ausstellung „Entartete Kunst“ von den Nazis vorgeführt wurde, konnte bis 1939 im In-und Ausland ausstellen. Vieles hing freilich an der Mitgliedschaft in der Reichskammer für bildende Künste, in der man sich zwangsläufig mit dem NS-Staat einlassen musste, manchmal mit tragischen Folgen.

Künstlerisch ergibt sich daraus natürlich kein einheitliches Bild. Es sind Werke des Rückzugs, der Abkehr, der Niedergeschlagenheit zu sehen, Endzeitliches, aber ebenso Dokumente des Widerstandes, der Anklage. Expressionismus und Neue Sachlichkeit geben zumeist den Ton an. Es sind fesselnde Dokumente einer Zeit, die die Kunst ebenso gefordert wie hart getroffen hat.

Info

„Kunst für keinen. 1933-1945“ – bis 6.6., Frankfurt, Schirn-Kunsthalle, Römerberg, geöffnet: Di, Fr-So 10-19 Uhr, Mi, Do 10-22 Uhr; Katalog: 39 Euro; www.schirn.de