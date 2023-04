Im Kino – mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur in den Hauptrollen – war der Stoff 2019 ein großer Erfolg. „Und wer nimmt den Hund“ macht als knisternde Beziehungskomödie aber ebenso auf der Bühne eine gute Figur.

Der Ausgangspunkt ist sicher tausendfach dramenerprobt: Dem alternden Vorzeigeehepaar Doris und Georg nähert sich das Verhängnis in Gestalt einer blutjungen Versuchung namens Laura. Und plötzlich ist die Ehe ein Scherbenhaufen.

Witz und Charme sehen die Macher der die Hamburger Komödie Winterhuder Fährhaus darin, Szene für Szene die Vernunft als am wenigsten geeignetes Mittel zur Lösung von Beziehungskrisen vorzuführen. Aus Familiensinn wird Lagerdenken. Um Geld und Besitzstände wird gefeilscht, Lebensleistungen werden wechselseitig kleingeredet, die neuen Partner lächerlich gemacht und kleine Triumphe gefeiert, etwa wenn es gelingt, den Ex eifersüchtig zu machen oder der Ex die Autoreifen zu zerstechen.

„Das Publikum darf sich am Gefälle zwischen der erhofften problemfreien Trennung und den sich unvermutet meldenden Gefühlsverwirrungen des Paares ergötzen“, verspricht die Hamburger Bühne von ihrer Produktion, in der in den Hauptrollen Marion Kracht („Diese Drombuschs“) und der von zahllosen Fernsehserien her bekannte Michael Roll zu sehen sind.

Kurz-Info

»Und wer nimmt den Hund?« , Sa 22.4., 20 Uhr, Germersheim, Stadthalle; Do 27.4., 20 Uhr, Neustadt, Saalbau,, reservix.de; Sa 6.5., 19.30 Uhr, St. Wendel, Saalbau, Tickets: Tel. 06851 809-1932; So 7.5., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle (ticket-regional.de)