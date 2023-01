Die Presse bezeichnet den in Mainz geborenen Wahl-Mannheimer Rapper OG Keemo als wohl besten Rapper Deutschlands. Sein Heimspiel beim Zeltfestival in Mannheim ist sicher schnell ausverkauft, auch für Frankfurt gibt es nur noch Restkarten.

Da passt alles: Technik und Lyrik perfekt, das beste Album des Jahres. „Mann beißt Hund“ hat er 2020 herausgebracht und schon 2018 mit dem Song „Vorwort“ exzellent abgeliefert.

Doch zurück zum Anfang: In Mannheim gründet Karim Joel Martin die Zonkeymobb-Gang und lädt fleißig Tracks auf Soundcloud. 2016 wächst die Hörerzahl auf dem Kanal stetig. Sein Ziel: „Mucke machen, Eindruck hinterlassen, Mannheim auf die Karte setzen.“ Das klappt! 2017 etabliert OG Keemo mit verschiedenen Singles und Features seinen Name in der Szene. Im selben Jahr nimmt ihn das Stuttgarter Independent-Label Chimperator unter Vertrag. Jetzt ist er mit Funkvater Frank auf Tour, und die Szene ist sich selten so einig wie bei OG Keemo. Das wird ein Konzert mit dem wohl talentiertesten Rapper im Land.

