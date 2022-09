„Chopin trifft auf Nirvana“: So beschreibt das Online-Magazin „Tough“ das Phänomen „Beranger“: Eine Band nur mit Piano und Schlagzeug und mit Wurzeln in der Straßenmusik. Das ist speziell – und schlägt Funken.

Der Australier Todd James (Schlagzeuger) und der Franzose Beranger Gras, ein klassischer Pianist, sind einander als Straßenmusiker in Berlin begegnet und fanden sofort hinein in den Rhythmus des jeweils anderen, wie die Legende weiß. Der Plan, um sich eine Band aufbauen, wurde bald fallen gelassen: Das Duo reichte sich völlig aus, was auch eine wachsende Zuhörerschaft seit der Debutsingle „Suddenly“ mit ihrem dramatischen Einstieg und dem flammenden Piano zu bestätigen scheint.

Grunge im schicken Klassik-Outfit

Komplexe, virtuose Pianoparts, hochvariable Drums und leidenschaftlicher Gesang haben den beiden inzwischen auch die größeren Bühnen geöffnet. Mit ihren druckvollen, oft düster-klagenden, gut ins Ohr gehenden Songs, in Grunge-Nähe verortet, starten sie nun in der Lauterer Kammgarn ihre erste Deutschland-Tour.

Info

Beranger: Sa 24.9., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Fr 7.10., 19.30 Uhr, Frankfurt, Batschkapp; Tickets: www.eventim.de