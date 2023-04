Gute Luft, Ruhe und die vorherrschende Farbe Grün: Der Wald tut Körper und Seele nachweislich gut. Bei zwei Veranstaltungen können Teilnehmende das unter Anleitung für sich nutzen: beim Waldbaden und einer Yoga-Auszeit im Pfälzerwald.

Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, klare Frühlingsluft und Geselligkeit in einer abwechslungsreichen Landschaft: Die „Pirminius Wander- und Erlebnistage“ bieten von 21. bis 23. April drei geführte Touren, darunter ein Wellness-Event, das Waldbaden am Samstag, 22. April. Christine Schmitt lädt dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Beim Waldbaden wird unter anderem durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr die Konzentrationsfähigkeit gefördert und der Stresshormonspiegel verringert. Die Tour führt über eine Strecke von rund vier Kilometern und dauert etwa drei Stunden. Die Möglichkeit zur Einkehr besteht bei der PWV Hütte Starkenbrunnen. Christine Schmitt hat an diesem Samstag zwei Touren auf dem Zettel. Treffpunkt ist entweder um 10 Uhr oder 14.30 Uhr am Waldparkplatz Starkenbrunnen an der K36 bei Lemberg.

Anmeldung: 06331 2394321, tourismus@pirmasens.de, Infos unter: www.pirmasens.de/wandern

Yoga unter dem Motto „Kraftort Natur“

Stress und Alltag hinter sich lassen und im Grünen aktiv entspannen, das geht auch beim Yoga. Für die Tageskurse unter dem Motto „Kraftort Natur“ sind keine Yogakenntnisse erforderlich, angeleitet werden leichte Übungen im Stehen. Die Teilnehmenden sollen den Veranstalterinnen, Yogalehrerin Gabriele Weissinger aus Trippstadt und Gastgeberin Gabriele Reiser vom Gestüt Meiserhof in Trippstadt, zufolge beim Yoga die Natur des Pfälzerwaldes mit allen Sinnen genießen. „Mit dieser kleinen Auszeit möchten wir ein etwas anderes Erleben der Natur näherbringen“, betont Weissinger. „Die Ruhe des Waldes mit seiner sanften Geräuschkulisse und den unterschiedlichen Grüntönen hat eine beruhigende Wirkung auf uns. Diese stresslösende Atmosphäre der Natur kann uns helfen, wieder in eine Balance zu kommen und unsere körperliche und seelische Gesundheit zu stärken.“

Einfache Atem- und Körperübungen aus dem Yoga könnten der Entschleunigung dienen und dabei unterstützen, die grüne Umgebung auf sich wirken zu lassen. Treffpunkt ist am Parkplatz gleich links nach der Abzweigung zum Meiserhof (an der L500). Mitzubringen seien bequeme Kleidung und Schuhe, Wasserflasche, Zecken- und Sonnenschutz sowie eine kleine Sitzunterlage. Die Yogawanderungen führen zum Pferdegestüt Meiserhof, wo zum Abschluss ein vegetarisches Abendessen serviert wird. Termine: Samstag, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 26. August, 9. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Der Entspannungstag ist laut Weissinger und Reiser auch für Gruppen zu anderen Terminen buchbar.

Infos/Anmeldung: Gabriele Weissinger, www.yoga-iyp.de, 06306 7399, E-Mail: gabi.weissinger@googlemail.com;

Gabriele Reiser, Meiserhof,

www.meiserhof.de, Telefon: 06306 993105, E-Mail: reiser.g@t-online.de