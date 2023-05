Singen, tanzen, jodeln und rocken: Seit das Quintett sein Publikum mit einem Flashmob in einer Münchner Einkaufsmall begeistert hat, überzeugen die Jungs vor allem durch handgemachte Musik. Jetzt kommen sie offiziell in die Region

Ihre Intention: Kein Song sollte klingen wie der andere – und so ist es bis heute. Die Songs sind wild, lässig, cool und fetzig. Aus dem harten Kern von damals ist Voxxclub von heute entstanden und aus der einstigen Party-Impro ein unverwechselbarer Sound: der Volxpop.

Station beim Karlsruher Oktoberfest

Mit ihrem ersten Album „Alpin“ eroberten sie die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Debütsingle „Rock mi“ ist bis heute ein Klassiker in allen Festzelten. Weitere Charterfolge gab’s mit Songs wie „Ziwui“, „Donnawedda“, „I mog di so“ und „Anneliese“. Und natürlich sind auch ihre Konzerte immer bestens besucht, so auch in Karlsruhe, wenn das Vokalensemble beim „original Oktoberfest“ Halt macht. Einzelkarten gibt es keine mehr, 8er- und 10er-Tische können jedoch noch gebucht werden (www.karlsruher-oktoberfest.de.).

Resttickets für Frankfurt

Einige Tickets – wenn auch nur auf den hinteren Rängen – sind dafür noch für ihren Frankfurter Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ mit Anna-Maria Zimmermann, Michele, Mickie Krause, Olli P., Stereoact sowie Olaf der Flipper mit Tochter Pia Malo erhältlich.

Voxxclub: Fr 29.9., 17.30 Uhr, Oktoberfest Karlsruhe, Messplatz; Sa 2.12., 18 Uhr, Frankfurt, Festhalle, Karten: 01806 570070