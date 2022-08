Sie steckt voller Kreativität, Charme, Witz und Vielfalt: die europaweit vernetzte inklusive Kulturszene. Davon kann man sich am Freitag und Samstag überzeugen, wenn der Verein Lebenshilfe zur „Begegnung in der Kunst“ nach Kirchheimbolanden lädt.

Manche Akteure gehören schon zum Inventar, wie etwa „Das Helmi“ aus Berlin mit seinen wilden Puppen aus Stoff- und Styroporfetzen und anderen Abfällen, die skurrile Geschichten erzählen (Sa 16, 17.30, 19.15 Uhr). Ein Wiedersehen gibt es mit dem Hijinx-Theater aus Wales – das inklusive Projekt wurde schon vor über 40 Jahren in Cardiff gegründet. Diesmal kommen die Waliser mit „Grumpy Unicorns“, und man darf gespannt sei, was diese Einhörner denn so mürrisch macht (Fr 19 Uhr, Sa 15 Uhr). Aus den Niederlanden kommt das Theater Stap, das die Konvention aus der Bahn geraten und die Groteske die Regie übernehmen lässt (Fr 19.30, 21; Sa 15.30, 18.45 Uhr).

Mit Live-Musik von Hora und Mina Richmann

Für Musik sorgt die Hora Band, die mit ihrer Frontfrau Denise Wick Ross aus Zürich kommt (Fr 20 Uhr, Sa 14.15 Uhr), und als Höhepunkt des Festivals am Samstagabend die Singer-Songwriterin Mina Richmann. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich die Deutsch-Iranerin Mina Schelpmeier, die sich in ihren Liedern mit Lieben und Entlieben befasst, mit Geschlechterrollen, dem Drang nach Unabhängigkeit. Sie kommt mit ihrer Band und ihrem Debüt-Album nach Kirchheimbolanden.

Workshop-Ergebnisse werden präsentiert

Aufgelockert und ergänzt wird das Programm durch die Präsentation der Ergebnisse der fünf Workshops, die unter der Woche beeinträchtigte und nicht-beeinträchtigte Teilnehmer zu Kreativarbeit zusammengeführt haben, angeleitet von eigenen Teams oder Akteuren des Festivals. Und fast ein Heimspiel hat der Kinderzirkus Pepperoni aus Rockenhausen, der am Samstag ab 14 Uhr mit Artistik und Jonglagen zu erleben ist.

„Begegnung in der Kunst“ – Theater, Musik, Fest: Fr 26.8. ab 18 Uhr, Sa 27.8. ab 14 Uhr, Kirchheimbolanden, Schlossgarten, Eintritt frei