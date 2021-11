Zwischen „Tollheit“ und Elegie bewegt sich das Ensemble Le Consort, zu dem mit dem Barockgeiger Théotime Langlois de Swarte und dem Cembalisten und Organisten Justin Taylor auch zwei solistisch erfolgreiche Musiker der Alte-Musik-Szene gehören.

„Specchio Veneziano“, venezianischer Spiegel, heißt das Album des jungen, auf barocke Kammermusik spezialisierten Ensembles Le Consort – zum einen, weil es Werke der beiden venezianischen Komponisten und Geigenvirtuosen Giovanni Battista Reali (1681-1751) und Antonio Vivaldi (1678-1741) einander gegenüberstellt. Zum anderen, weil in dieser Konfrontation eines der wirkmächtigsten Satzmodelle der Musikgeschichte facettenreich aufscheint: die berühmte „Folia“.

Ursprünglich auf einem portugiesischen Tanz basierend, fand die „Folia“ ab dem 16. Jahrhundert Eingang in die Kunstmusik, wo sie zum Anlass wurde für üppige Variationenzyklen, die das eher getragene und melancholische Grundthema rhythmisch forcieren und zu jener übermütigen Ausgelassenheit und Tollheit peitschen, die im Namen „Folia“ anklingt. Corelli, Lully, Marais, Pasquini, Vitali, sogar noch Johannes Brahms im Andante seines ersten Streichsextetts – sie alle ließen sich von der „Folia“ inspirieren. Und eben auch Reali, über den man wenig weiß, und Vivaldi, der wegen seiner „Vier Jahreszeiten“ zu den populärsten Komponisten der Klassikwelt gehört. Reali widmete der „Folia“ seine zwölfte Sinfonia mit 16 Variationen, Vivaldi verpackte 15 Variationen zum Thema in eine Triosonate in d-Moll (RV 63).

Das vierköpfige Ensemble Le Consort, zu dem mit dem Barockgeiger Théotime Langlois de Swarte und dem Cembalisten und Organisten Justin Taylor auch zwei solistisch erfolgreiche Musiker der Alte-Musik-Szene gehören, interpretiert die feurigen Teile mit einer Verve, dass es eine wahre Lust ist. Und in den Larghetto- oder Grave-Sätzen wird es dann herrlich elegisch. Am Ende kann man von dieser barocken Kammermusik aus Venedig nicht genug bekommen und drückt auf „Repeat“ ...

Le Consort: “Specchio Veneziano„ – Reali, Vivaldi; Alpha Classics (Outhere Music), VÖ: 12.11.2021