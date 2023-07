Anders als in Speyer, Worms oder Mainz wird das Stadtbild in Würzburg vom Dom nicht geprägt. Die Festung und die Residenz stehen mehr im Mittelpunkt. Kulturhistorisch bedeutsam sind die Sehenswürdigkeiten aber allesamt.

„Welche Kirche ist denn jetzt der Dom?“: In der unterfränkischen Stadt am Main fragen sich dies viele Touristen, die den Bischofssitz nicht gleich finden. Zu groß ist zudem die Anzahl prächtiger Gotteshäuser. Markant über der Stadt thront jedoch die Festung Marienberg. Wer nicht auf das Auto oder den Bus angewiesen ist, geht am besten zu Fuß den Berg hinauf. Der Weg beginnt an der Alten Mainbrücke, von der die Würzburger sagen, dass sie viel mehr als eine Brücke sei. Dort blüht das Leben: Gruppen junger Leute, Pärchen und Familien mit Kindern flanieren über das steinerne Bauwerk, hören Straßenmusikanten zu und trinken an einem Ausschank im Freien ein Glas Wein oder Traubensaft. Dazu gibt es Bayrischen Obatzda, eine deftige Käsezubereitung.

Büßergewand für neugewählten Bischof

Wo heute der „Brücken-Schoppen“ ausgeschenkt wird, stand zur Zeit des ersten Brückenbaus um 1133 eine Kapelle, der eine wichtige Aufgabe zukam: Ein neu erwählter Bischof erhielt dort ein Büßergewand aus grobem Stoff angelegt, in dem er an einem hanfenen Strick bis zum Domportal geführt wurde, wo er sein Amt erst übernehmen durfte.

Der Pfad zur Festung führt von der Brücke aus in die umgekehrte Richtung, die steilen Weinberge hoch. Mit Blick aufs Käppele, die Wallfahrtskirche der Stadt, sind die Spaziergänger eine gute halbe Stunde unterwegs. Mit jedem Schritt erkennen sie immer mehr, wie riesig das Festungsgelände rund um den Marienberg ist. Mehrere Ringmauern sind um den Kern der ehemaligen Burg gelegt, die erst zum wehrhaften Renaissanceschloss umgebaut und nach der Eroberung 1632 durch die Schweden zur barocken Festung erweitert wurde. Diesen Sommer beginnen Generalsanierung und Neukonzeption der Festung Marienberg, was bis 2026 andauern soll. Daher müssen Besucher bei der Besichtigung mit Einschränkungen rechnen.

Dom viertgrößte romanische Kirche in Deutschland

Zurück an der Mainbrücke führt der Weg in die Altstadt kerzengerade zum Dom St. Kilian. Das Gotteshaus ist die immerhin viertgrößte romanische Kirche in Deutschland, deren Bau um 1040 begann und mit Errichtung der Türme 1237 vollendet wurde. Vom hochbarocken Stuck, mit dem der Innenraum Anfang des 18. Jahrhunderts ausgestattet wurde, sind seit dem Bombenangriff 1945 allerdings nur noch Bruchteile in Querhaus und Chor erhalten. Wie so vieles in Würzburg, stammt die Schönbornkapelle am nördlichen Querhaus vom großen Baumeister Balthasar Neumann, dessen Konterfei einst den 50-DM-Schein zierte.

Einen Steinwurf entfernt vom Dom macht die barocke Fassade der ursprünglich romanischen Basilika Neumünster auf sich aufmerksam. In kurzer Entfernung folgen die Kirche St. Johannis in Stift Haug mit ihren 60 Meter hohen Türmen und die rot-weiß gekleidete Marienkapelle aus der Spätgotik, in der Kunstwerke des Schnitzers und Bildhauers Tilman Riemenschneider zu bewundern sind. Balthasar Neumann wurde 1753 in der Kapelle, die wegen ihrer Größe wie eine Pfarrkirche wirkt, beigesetzt.

Im pulsierenden Herzen der Stadt

Drei Plätze rund um das Gotteshaus – der Untere und Obere Markt sowie der Marienplatz – bilden heute das pulsierende Herz Würzburgs. Dort finden Spezialitätenmärkte statt, und in den Gaststätten sowie Cafés drängeln sich die Gäste, um fränkische Bratwurst, Klöße oder Hollerküchle (aus Holunderstauden) zu verzehren. Am Oberen Markt können sie dabei aufs „Falkenhaus“ mit seiner dreigiebeligen Rokoko-Fassade blicken.

Am anderen Ende der Altstadt ist kaum weniger los. Dort liegt die Residenz, die 1981 als drittes Bauwerk in Deutschland nach dem Aachener und Speyerer Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Unter der Leitung von Balthasar Neumann ist das barocke Schloss in nur einer Architekten-, Bildhauer- und Maler-Generation entstanden, was erklärt, dass es als das außergewöhnlichste und homogenste seiner Art gilt. Neben dem grandiosen Treppenhaus und den kunstvoll ausgestatteten Sälen im Innern lassen auch der weitläufige Residenzplatz und Hofgarten den feudalen Reichtum jener Zeit erahnen.

Geheimtipp im Hofgarten

Wer sich nach der Stadtbesichtigung ausruhen will, ist unter den geometrisch geschnittenen Bäumen des Hofgartens gut aufgehoben. Oder in der Hofkirche: Klein und von außen unscheinbar, versteckt sich das Kirchlein in einer Ecke des mächtigen Schlosses. Viele Besucher übersehen es. Neben Barock von höchster Güte verpassen sie damit eine überraschende Raumstruktur: Balthasar Neumann hat der Kirche elegante Rundungen sowie drei ovale Gewölbekuppen gegeben – und sie ins Eckige dennoch stimmig eingefügt.

Wegweiser

Residenz

Besichtigung täglich 9-18 Uhr (November bis März 10-16.30 Uhr), Hofgarten bis Einbruch der Dunkelheit.

Röntgen-Gedächtnisstätte

Originallabor, in dem Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die nach ihm benannten Strahlen entdeckte, sowie historischer Hörsaal und Versuche. Montag bis Freitag, 8-14 Uhr.

Museum im Kulturspeicher

Kunst vom 19. bis 21. Jahrhundert in einem historischen Getreidespeicher am Alten Hafen. 11-18 Uhr (Dienstag 13-18 Uhr und Donnerstag 11-19 Uhr).

Museum am Dom

Kunstwerke aus dem 10. bis 21. Jahrhundert. 12-17 Uhr (außer Montag).

Museum für Franken

Staatliches Museum für Kunst und Kulturgeschichte. Fürstbischöfliche Wohnräume und Sammlung fränkischer Kunstwerke, darunter Plastiken von Tilman Riemenschneider, im Zeughaus der Festung Marienberg. Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr (10-16 Uhr von November bis März).

Festung

Wegen Umbaumaßnahmen wird laut www.wuerzburg.de „ab Sommer 2023 die Kernburg mit Burghof, Bergfried, Marienkirche, Brunnenhaus und Zugang zum Fürstengarten gesperrt. Besichtigungen des inneren Burghofes der Festung sind nur im Rahmen von öffentlichen Führungen der Bayerischen Schlösserverwaltung möglich“. Die Generalsanierung und Neukonzeption der Festung Marienberg werde voraussichtlich bis 2026 andauern. Die Burggaststätten seien geschlossen, der Kiosk bleibe geöffnet und biete Erfrischungen an. Info: www.schloesser.bayern.de/deutsch/ schloss/objekte/wu_fest.htm

Nahe Ausflugsziele

Am Main liegen Veitshöchheim mit Schloss und Rokoko-Hofgarten sowie Weinorte wie Randersacker, Weibelstadt, Sommerhausen oder Kitzingen. Im Taubertal sind Rothenburg ob der Tauber und Tauberbischofsheim schnell zu erreichen.

Radeln und Wandern

Würzburg ist Etappe auf dem 600 Kilometer langen Main-Radweg von Mainz bis Bayreuth. Rund um die Stadt gibt es Wein-Wanderwege. Längere Strecken führen in die Rhön (73 Kilometer) und auf dem Main-Wanderweg (492 Kilometer) am Fluss entlang.