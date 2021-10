„Becoming Famous“ heißt die Ausstellung mit Werken von Peter Paul Rubens, die bis 20. Februar 2022 in der Staatsgalerie in Stuttgart zu sehen ist.

Er ist der Barockmeister der schwellenden Leiber und der wogenden Massen, mit biblischen und mythologischen Szenen voller Dynamik und theatralischem Effekt eroberte er den Kunstmarkt seiner Zeit. Die Rede ist von Peter Paul Rubens. Wie der Maler, der 1577 in Siegen geboren wurde und 1640 in Antwerpen starb, zum erfolgreichsten Künstler des Barock avancieren konnte, versucht die Staatsgalerie Stuttgart in der Ausstellung „Becoming Famous“ zu ergründen.

Anhand von 90 Gemälden und Grafiken werden Rubens’ Werdegang und seine stilistische Entwicklung nachgezeichnet, von der Lehrzeit in den Niederlanden über die Jahre als Hofmaler in Mantua und Genua bis hin zu jener Phase, als Rubens in Antwerpen eine höchst produktive und lukrative „Malfabrik“ betrieb.

Die Leihgaben für die Ausstellung kommen unter anderem aus dem Kunsthistorischen Museum Wien, dem Chrysler Museum of Art in Virginia und der römischen Nationalgalerie für antike Kunst im Palazzo Corsini. Die Dresdner Kunstsammlungen entsenden das zwischen 1609 und 1618 entstandene Tableau, das die traurige antike Sage von „Hero und Leander“ höchst dramatisch inszeniert.

Info

„Becoming Famous: Peter Paul Rubens“, 22.10. bis 20.2., Stuttgart, Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Straße 30-32, Di-So 10-17 Uhr (Do bis 20 Uhr), Katalog: 24,90 Euro im Museum, www.staatsgalerie.de