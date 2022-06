„Gott sei Dank sind wir jetzt endlich mit unserem Album, auf das wir sehr stolz sind, on the road“, sagt Wolfgang Niedecken. Und fügt auf Kölsch hinzu: „Woot och Zick!“ – wurde auch Zeit. BAP verspricht aber auch Überraschungen aus der Schatztruhe.

Mit seiner Muttersprache, die er als einer der ersten in Rock gegossen hat, wurde der Singer-Songwriter zur gefeierten Stilikone und bewies, dass selbst die Hits seines Idols Bob Dylan auf Kölsch funktionieren. Der Kölner Dialekt prägt natürlich auch das aktuelle Album „Alles fließt“, das am 40. Todestag von Niedeckens Vater, am 18. September 2020, erschienen ist und mit dem es auf „Schließlich unendlich“-Tour geht. „Dieses Begriffspaar hat für mich etwas Poetisches, es lädt ein, weiterzudenken und führt weit hinaus – bis dorthin, wo wir anfangen zu träumen“, erläutert Niedecken das Tour-Motto.

Hoher Wiedererkennungswert

Seit den späten 70er-Jahren wird der Singer-Songwriter jetzt schon für seine Musik gefeiert. Ob handgemachter Folk, straighter Rock’n’Roll mit Fun-Faktor, episch-vertrackte Melancho-Ballade oder Annäherung an den Jazz: Stilistisch war Niedeckens BAP – auch dank unterschiedlicher Besetzungen – immer für eine Überraschung gut. Doch stets verbinden sich alle Elemente zur authentischen BAP-Musik mit hohem Wiedererkennungswert.

Überbordende Spielfreude

Spielfreude und ein sympathischer Frontmann, der „über die Bühne“ kommt und das Publikum einbindet, sind die Markenzeichen der teils mehr als drei Stunden langen Konzerte. Nach der Zwangspause feiert der 71-jährige Niedecken die Auftritte jetzt umso mehr, bei denen neben ihm Bassist Werner Kopal, Keyboarder Michael Nass, Gitarrist Ulrich Rode, Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und Schlagzeuger Sönke Reich sowie drei Blasmusiker „affrocke“. Zu hören gibt es laut Niedecken eine Menge Hits sowie Songs vom „Alles fließt“-Album. „Und ich kann versprechen, dass wir auch einige Überraschungen aus der BAP-Schatztruhe wieder ans Tageslicht befördern werden.“

Info

BAP: Sa 9.7., 19 Uhr, Ingelheim, Festplatz Burgkirche; Sa 23.7., 19.30 Uhr, Trier, Amphitheater, Restkarten: poppconcerts.de, Mo 31.10., 20 Uhr, Heilbronn, Harmonie; Di 1.11., 19 Uhr, Stuttgart, Liederhalle; Do 3.11., 20 Uhr, Frankfurt, Jahrhunderthalle; Fr 4.11., 20 Uhr, Karlsruhe, Schwarzwaldhalle; Sa 5.11., 20 Uhr, Mannheim, Rosengarten; Karten: eventim.de