Er hat wie wenige andere den Blues im Mainstream verankert und manchen Rock- und Popfan für sich gewonnen. Dabei hat Aynsley Lister seinen eigenen Stil geprägt und ist immer wieder für Überraschungen gut.

Die Tour mit Lynyrd Skynyrd und sein fast schon legendäres „Purple Rain“-Cover haben international ebenso zu Aynsley Listers Renommee beigetragen wie sein Können an der Gitarre und sein unbeirrbares Gespür fürs musikalische Storytelling. Aber dem Briten zu eigen ist eben auch eine geradlinige Kompromisslosigkeit bezüglich seiner Songs. Diese mündete darin, dass er vor einigen Jahren einem Major Label den Rücken kehrte und mit seiner Frau Stephanie sein eigenes – Straight Talkin’ Records Ltd – gründete, um ohne Abstriche sein Ding machen zu können.

Detailverliebte Songs

Die Detailverliebtheit des Briten prägt auch sein neues Album „Along for the Ride“ von 2022: 13 stilistisch vielfältige Tracks, die im Rootsrock und Blues der 1960er und 1970er gründen, aber doch bestens in die Zeit passen. Lister erzählt einmal mehr auf warmherzige, persönliche Art Geschichten, die berühren – Gänsehaut-Soli inklusive. „Der angesagte Brite weiß einfach, wie man den Leuten vor den Lautsprechern Freude bereitet“, wertet das Magazin „Rocktimes“.

