Mit hypnotischem Drive punktet Avishai Cohen: Seine Musik hat Tempo, Witz und einen unwiderstehlichen Flow, sie geht ins Ohr und in den ganzen Körper. Der Bassist gilt als erfolgreichster Jazz-Export Israels und zudem als stilprägend im modernen Jazz.

1970 in einem Kibbuz geboren, kam Avishai Cohen als 20-Jähriger nach New York, besuchte dort die New School for Jazz and Contemporary Music – und startete durch, als 1996 kein geringerer als Tastenderwisch Chick Corea auf ihn aufmerksam geworden war und ihn als Bassisten in seine neue Band Origin aufnahm. Seither hat Avishai Cohen mit zahlreichen Jazz-Größen zusammengearbeitet, von Herbie Hancock bis Ravi Coltrane.

Eigenen Stil entwickelt

Inzwischen hat er einen ganz eigenen Stil geprägt, der Melodien und Rhythmen seiner Heimat kreativ verschmilzt mit Elementen des Modern Jazz, und tourt damit in unterschiedlich besetzten Formationen durch die Welt, überall vom Publikum gefeiert. In seinem leidenschaftlichen Spiel am akustischen Kontrabass verbindet sich seine unbändige Lust am Improvisieren, zupfend wie mit dem Bogen, mit kompositorisch dichten, fesselnden Arrangements.

Diese Musik, in die sich in der aktuellen Besetzung seines Trios Pianist Elchin Shirinov und Schlagzeugerin Roni Kaspi als kongeniale Partner einbringen, ist eine Kampfansage gegen musikalische Langeweile, sie perlt und funkelt und fesselt mit hypnotischem Drive. Mit seinen rund 20 Alben hat sich Cohen „als musikalischer Innovator etabliert und ist Inspiration für Jazzmusiker und Musikliebhaber weltweit“, heißt es in seiner Tourankündigung. Unter dem Titel „Shifting Sands“ erscheint im Mai die nächste CD des Avishai Cohen Trios.

Avishai Cohen Trio: Sa 9.4., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn (Jazzfestival); Mi 27.4., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Do 28.4., 20 Uhr, Schwetzingen, Wollfabrik; Karten jeweils: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de