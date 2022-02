Es mag nicht jedem bewusst sein, doch mitunter zeigt sich auf dem Waldboden ein durchaus wertvolles Gewimmel. Warum der Boden für Menschen so wichtig ist, darüber klärt die interaktive Ausstellung „Expedition Erde“ in Speyer auf (bis 19.6.).

Die Schau, die ursprünglich aus dem Zoom Kindermuseum in Wien stammt, richtet sich an Familien. Das Begleitprogramm richtet sich aber auch ans „ausgewachsene“ Publikum. So wird für Do 17.2., 17 Uhr, Susanne Foitzik von der Universität Mainz erwartet. Die Professorin für Evolutionsbiologie hält einen Vortrag über das Leben der Ameisen, Titel: „Weltmacht auf sechs Beinen“. Das Verhalten dieser sozialen Tiere sei sehr komplex, merkt die Wissenschaftlerin auf der Internetseitseite der Johannes-Gutenberg-Universität an. Der Eintritt zum Vortrag ist laut Museum frei (nur nach Anmeldung per E-Mail: reservierung@museum.speyer.de).

Auch Dokumentarfilm im Begleitprogramm

Im März läuft ein Dokumentarfilm, an den sich ein Publikumsgespräch mit Regisseur und Drehbuchautor Marc Uhlig anschließt: Do 10.3., 19 Uhr; die kostenpflichtigen Eintrittskarten hierzu können auch im Online-Ticketshop erstanden werden. In „Unser Boden, unser Erbe“ zeigt Uhlig, wie nicht nur Landwirte zum Erhalt der Fruchtbarkeit des Bodens beitragen können. Der preisgekrönte Film (D 2019, freigegeben ab 0) lässt unter anderem die prominente Köchin Sarah Wiener zu Wort kommen.

Info:

Begleitprogramm zu “Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm„, Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Vorverkauf für “Unser Boden, unser Erbe„ online unter www.tickets.museum.speyer.de oder Tageskasse (derzeit 2G+) Info: www.museum.speyer.de