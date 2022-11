Dampfmaschinen, Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge und ganze Landschaften werden am Sonntag, 13.11., in Queidersbach zu sehen sein – allerdings in kleiner Ausführung. Die Modellbaugruppe Sickingerhöhe lädt zur Modellbaubörse ein.

Von 10 bis 16 Uhr können dabei in der Mehrzweckhalle Queidersbach die Modelle von 70 Ausstellern aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg bestaunt werden.

Zu den Höhepunkten zählt unter anderem ein Feuerwehr-Diorama im Maßstab 1 zu 600, das sich dem Betrachter erst mit der Lupe vollends erschließt und ein Aussteller, der beweist, dass eindrucksvolle Modelle auch aus ungewöhnlichen Materialien gefertigt werden können. Der Verein „Lautersteine“ bringt außerdem 30 Quadratmeter seines insgesamt 300 Quadratmeter umfassenden LEGO-Weltrekordes mit, der dieses Jahr in Günzburg aufgestellt wurde.

Die Börse bietet Modell- und Eisenbahnliebhabern zusätzlich die Möglichkeit zu stöbern, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Modellausstellung und Börse: So 13.11., 10-16 Uhr, Mehrzweckhalle Queidersbach, www.msc-queidersbach.de