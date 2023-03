2018 wurde das Ausnahmetalent über Nacht zum Star. Dann kam der Krieg. Bei einer kleinen Clubtour wirbt Alyona Alyona für Solidarität. Die 31-Jährige gilt in der Ukraine als Rap-Ikone einer sich nach Weltoffenheit sehnenden Jugendszene.

Sie ist eine auffällige Erscheinung mit Power und positiver Ausstrahlung. Frech und selbstbewusst rappt sie vor tristen Plattenbauten oder in grauen Schulhöfen und bringt mit ihren knallbunten Outfits Farbe selbst in dystopischste Szenerien. Das für ihre Sprache typische rollende R und die scharfen Zischlaute zu den pumpenden Beats gehen direkt in den Bauch. Und der manchmal fast orientalisch anmutende Sprechgesang lässt auf eigensinnige Weise Weltmusik anklingen.

Selbst ein deutsches Publikum, das die Texte rund um weibliche Selbstermächtigung und ein positives Körperbild jenseits gängiger Normen nicht versteht, kann sich ihrer bezwingenden Präsenz kaum entziehen, wird sich unweigerlich mitgerissen fühlen von diesem Wirbelwind auf zwei Beinen – vorausgesetzt es kann wenigstens entfernt etwas mit Hip-Hop anfangen.

Von der Kindergärtnerin zur Pop-Ikone

Ihr Weg von der Kindergärtnerin, die mit bürgerlichem Namen Aljona Olehiwna Sawranenko heißt und aus der ukrainischen Kleinstadt Kapitaniwka stammt, zum international gefeierten Bühnenstar erstaunt ebenso wie ihr auffälliges Auftreten und ihr mutiges Eintreten für eine freiheitliche Welt. Davon zeugt ihre Presse-Präsenz. Von einem „Ausnahme-Talent, das sich durchzuboxen weiß“, ist etwa in einem „Arte“-Feature die Rede, der „Spiegel“ hat ihr kurz nach Kriegsbeginn ein Porträt gewidmet. Da hatte sich die 31-Jährige schon in erster Linie als Helferin im gebeutelten Heimatland engagiert; die Musik musste warten. Bis heute harrt Aljona in der Ukraine aus, hilft, wo sie kann, und nutzt ihre Popularität, um Spenden zu generieren. Nicht nur für Fans empfiehlt sich also, eines der raren Konzerte ihrer aktuellen kleinen Clubtour zu besuchen.

Alyona Alyona: Sa 18.3., 20 Uhr, Wiesbaden, Schlachthof; So 19.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Karten: reservix.de