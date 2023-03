Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz schön aufregend für die jungen Talente, die die Coaches in den Blind Auditions allein mit ihrer Stimme überzeugen müssen. Wenn’s klappt, wird gebuzzert. Im Interview erzählt uns Anna, was ihr gegen die Aufregung hilft und was wäre wenn ...

Es wird wieder spannend: Am Freitag beginnt die 11. Staffel von „The Voice Kids“ mit den Blind Auditions . In der Jury sitzen die Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent