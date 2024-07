Fischer hat Ende der 1990er Jahre das Weinaromarad für deutsche Weiß- und Rotweine in Zusammenarbeit mit dem Bund deutscher Oenologen entwickelt, inspiriert von dem Original „Wine Aroma Wheel“ der Professorin Ann Noble von der UC Davis in Kalifornien.

„Jeder kennt es, ein Wein begeistert, aber es fehlen die Worte, um die tollen Eigenschaften im Aroma in treffende Worte zu kleiden“, sagt Experte Ulrich Fischer. „Das Weinaromarad ist eine exemplarische Auflistung der wichtigsten Aromanoten in Weiß- und Rotweinen, die als Stichwortgeber und Lexikon eine große Hilfe ist. Mit der beschreibenden Ansprache von Weinen kann jeder mitreden, da Fruchtnuancen wie Pfirsich oder Grapefruit jedem geläufig sind, ebenso wie der Duft nach Rosen oder Heu.“

Es fällt bei einem Besuch auf dem Weincampus in Neustadt in den Blick: das Weinaromarad. Ulrich Fischer, Institutsleiter Weinbau und Oenologie am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, erklärt seine Funktionsweise.

