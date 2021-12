In der am 18. Dezember im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) eröffneten Ausstellung „Biomedien“ geht es um künstliche Organismen, die sich wie natürliche verhalten. Die Schau ist bis August 2022 zu erleben.

Digitale Fransen-Wesen, die über den Bildschirm defilieren, als wären sie die Models einer verrückten Modenschau. Künstliche Urzeitkrebse, die sich auch als Armband-Smartphones tragen lassen. Und ein Roboter, der ein Langzeitspiel mit Gurkenpflanzen treibt: Exponate der aktuellen Ausstellung im ZKM. Darin geht es, vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe und ökologischer Krisen, um Utopien einer Symbiose zwischen organischen und technologischen Daseinsformen.

„Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Bewegungsmaschinen, das 20. Jahrhundert war die Ära der Bewegungsmedien. Das 21. Jahrhundert wird die Epoche der biomimetischen Medien sein, die lebensähnliches Verhalten aufweisen. Diese Ausstellung gibt einen ersten Einblick in das, was kommen wird“, erklärt Peter Weibel, der künstlerische Vorstand des Zentrums.

Mehr als 60 Positionen versammelt die Schau, alles bewegt sich an der Schnittstelle von Medienkunst, Forschung und Ökologie. Man trifft sowohl auf computersimulierte Ökosysteme als auch auf physisch im Raum präsente biomimetische, also Lebewesen nachahmende Roboter.

Zu sehen ist die Ausstellung „Biomedien“ am ZKM Karlsruhe bis 28.8.2022, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa, So 11-18 Uhr (31.12. und 1.1. geschlossen, am 6.1. ist Tag der offenen Tür); Info unter www.zkm.de. Das Bild oben stammt aus der computerbasierten Installation „Infinity“ (2021) des Kollektivs Universal Everything.