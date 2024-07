Das ganze Dorf liebt Klassik. So jedenfalls fühlt sich das an, wenn Ilse und Christoph Berner – sie eine Lied- und Oratoriensängerin aus der Südpfalz, er ein Pianist aus Wien – zusammen mit befreundeten Musikern zur spätsommerlichen „Fermate“ nach Siebeldingen und Birkweiler laden.

Da wird im Vorfeld der Flügel des Pianisten und Wahlpfälzers Berner vom befreundeten Winzer mit dem Gabelstapler zur Spielstätte kutschiert. Die ortsansässigen Weingüter organisieren den Ausschank, und in Birkweiler finden die Konzerte als Open Airs im Ortsmittelpunkt statt: Niedrigschwelliger kann man Hochkultur nicht darreichen. Was die Berners seit ihrem Umzug nach Birkweiler in Zusammenarbeit mit dem Verein Südliche Weinstraße Landau-Land auf die Beine gestellt haben, ist ein Kammermusikfestival, das keine elitären Schranken kennt.

Thematisch folgt es dem jeweiligen Kultursommer-Motto, und so leuchten dieses Jahr auch über der „Fermate“ die „Sterne des Südens“. Insbesondere das Eröffnungskonzert in der Kelterhalle des Siebeldinger Weinguts Siener-Dr. Wettstein darf einem dabei getrost spanisch vorkommen: Mit Stücken von Isaac Albeniz und Enrique Granados, mit einem Klavierquartett Joaquín Turinas und „Canciones“, spanischen Gesängen, von Fernando Obradors steht primär Iberisches aus der Zeit der Jahrhundertwende und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf dem Programm (Do/Fr 29./30.8., 19.30 Uhr).

Schöne O-Töne aus Österreich

Nach und vor musikalischen Ausflügen in mediterrane Klanglandschaften legt man am Samstag, 31. August, eine Zwischenlandung in Österreich ein. Im Nachmittagskonzert (15.30 Uhr) treffen Franz Schrekers instrumentale Tanzallegorie „Der Wind“, Gustav Mahlers Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“ und Ernst Kreneks „Lieder aus dem Reisebuch aus den österreichischen Alpen“ auf eines der herrlichen Spätwerke des jung verstorbenen Franz Schubert: das Klaviertrio Es-Dur D 929. Auch im Abendkonzert (20 Uhr) spielt Schubert eine wesentliche Rolle: Seinem Oktett für Klarinette, Fagott, Horn, Streichquartett und Kontrabass geht das „vergebliche Ständchen“ des Dänen Carl Nielsen voraus, die „Serenata in vano“.

Bereits ausverkauft ist die „Italienische Nacht“ am So 1.9., 18 Uhr. Für alle anderen „Fermate“-Konzerte gab es bei Redaktionsschluss noch Karten, auch für die Matinee am So 1.9., 11 Uhr, in der Bläserkammermusik der Moderne erklingt, darunter ein Stück von Gottfried von Einem, das den schönen Titel „Von der Ratte, dem Biber und dem Bären“ trägt.

Klassikfestival Fermate – 29.8. bis 1.9., Siebeldingen und Birkweiler, Tickets/Info: 06346 6979910, fermate-klassikfestival.de, pfalzshow.de