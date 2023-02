Medien haben eine lange Geschichte. Die Geschichte des Radios und des Fernsehens dürfen Besucher am Sonntag, 12. Februar, im Technoseum in Mannheim einen Tag lang bei freiem Eintritt erkunden.

An diesem Aktionstag kommen aber auch Influencer und Social Media Manager ins Museum. Außerdem gibt es Informationen zu angesagten Studiengängen.

Die SRH Hochschule Heidelberg und die DHBW Mannheim informieren an ihren Ständen über Studiengänge vom Game Design bis zur Videospiel-Entwicklung. Das Leistungszentrum „eSport Rhein-Neckar“ informiert über die Anforderungen an Profi-Gamer und E-Sport-Kommentatoren. Um 15 Uhr sind die Influencer Cindy Klink (Gebärdensprache zu Musik) und Jo Jonas (mobiles Gaming) im Auditorium bei einer Podiumsdiskussion zu Gast (Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt, anschließend Meet & Greet). In der Ausstellung „Auf Empfang!“ gibt es Tipps, wie man sich vor einem Greenscreen, einem grünen Studiohintergrund, bewegt (10-16 Uhr).

Medientag im Technoseum Mannheim: So 12.2., 9-17 Uhr, Eintritt an diesem Tag frei; weitere Info: www.technoseum.de