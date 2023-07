Einmal im Jahr ist der Kirchheimbolander Schlossgarten ein internationaler Hotspot der so reichen inklusiven Kulturszene. Die nächste dieser „Begegnungen in der Kunst“, die mittlerweile 16., steht in den Startlöchern.

Vier kreative Workshop-Tage werden dann am 29.7. wieder gekrönt von einem Festival mit Musik und Tanz, Puppen, Theater und lebendigem Miteinander behinderter und nicht behinderter Menschen. Der Schlossgarten werde so zum Ort von Kunst und inklusiver kultureller Teilhabe, auf der Bühne wie im Publikum, streicht der Verein Lebenshilfe als Veranstalter heraus. Den ganzen Tag und Abend gibt es ein buntes Programm mit internationalen und inklusiven Künstlergruppen für alle Altersgruppen.

Puppenspiele und Akrobatik

Das Festival startet mit der Tanzbar Bremen und ihrer Performance „R. sieht Rot“ mit neuer Besetzung und neu entwickelten Szenen. Als weiterer Höhepunkt wird die spanische Tanzgruppe Danza Mobile angekündigt. In ihrer clownesk-tänzerischen Performance „Perdidos“ versucht das Tanzduo humorvoll, die Natur zu beherrschen. Ebenso faszinierend ist die akrobatische Darbietung „En Vano“, bei der vier Tänzer mit einem imposanten Holzkonstrukt neue Welten erschaffen.

Beste Unterhaltung verspricht der theatrale Spaziergang „Shakespeare take away“, der das Publikum zum Mitmachen verführt. Figurenspielerin Nicole Weißbrodt lässt hingegen nicht das Publikum, sondern Garn, Nadel und Knopf zu Mitspielern werden, wenn sie die Geschichte von „Hase & Igel“ aus ihrem Nähkästchen zaubert. Später begleitet sie zudem die First Lady des Glamours, „Clarissa Zockovic“, bei ihrem Auftritt als Walk Act.

Vier Kreativ-Workshops

Die Schweizer Horaband, häufiger Festivalgast, entführt das Publikum in eine Welt voller sphärischer Klänge und wundersamer Melodien. Den musikalischen Abschluss des Festivals bildet die beliebte Band The Beez mit ihren Geschichten aus Down Under, abenteuerlichen Coverversionen berühmter Songs und Eigenkompositionen. Zu alldem gibt es Zirkus zum Mitmachen, Kinderschminken und die Möglichkeit, sich mit recycelten Materialien selbst Traumkostüme zu gestalten – und dazu das herrliche Ambiente des Schlossgartens.

Die inklusiven ganztägigen Workshops, für die ab Dienstag, 25.7., die Zelte als Arbeitsräume im Park bereitstehen, stehen unter dem Motto „Trödelmarkt der Träume“. Traumfänger aller Couleur, die ihre Fantasie entfesseln möchten, sind willkommen – sei es für stundenweises Mitwirken oder dauerhafte Teilnahme. Die Workshops bieten unter fachkundiger Anleitung – auch einige der Künstler vom Festival wirken mit – die Möglichkeit, theatrale Figuren, Choreografien, musikalische Klangwelten, Kunstwerke und abenteuerliche Kostüme zu entwickeln. Workshops werden angeboten zu Bildender Kunst, Musik, Tanz und Kostümgestaltung.

Info:



Begegnung in der Kunst, Schlossgarten Kirchheimbolanden; Festival: Sa 29.7., ab 14 Uhr; Workshops: 25.-28.7., 10-16 Uhr (Anm. empfohlen unter Tel. 0631 414994611,