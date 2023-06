„Himmlischer Genuss auf höllischen Pfaden“ – das verspricht die Weinbergswanderung Höllenpfad am 3. und 4. Juni in Grünstadt-Sausenheim.

Alljährlich, seit 2004, veranstaltet die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünstadt am 1. Juniwochenende die weithin bekannte und beliebte Weinbergswanderung „Höllenpfad“. Benannt nach der gleichnamigen Weingroßlage steht der Höllenpfad am Grünstadter Berg zwei Tage im Mittelpunkt der Wander-, Wein- und Naturfreunde. Auch der 18. Auflage steht nichts im Wege: Acht Winzerfamilien laden dieses Mal am Sa/So 3./4. Juni zu dieser traditionellen Veranstaltung ein.

Fünf Kilometer für Genießer

Die Wanderstrecke führt, etwa fünfeinhalb Kilometer lang, durch die Einzellagen „Bergel“ und „Röth“ (Grünstadt) sowie „Hütt“ und „Honigsack“ (Sausenheim) und bietet traumhafte Aussichten und Panoramablicke über das Pfälzer Rebenmeer. Entlang dieses Rundweges werden die teilnehmenden Weingüter Weinproben sowie kulinarische Leckereien und regionale Spezialitäten bereithalten. Garantiert findet sich für jeden Geschmack etwas, seien es Pfälzer Dampfnudeln, Flammkuchen, Erdbeerbecher, Spargelsalat; offeriert werden zudem Bruzzelfleisch mit Knoblauchsoße, Höllenpfadtasche mit Riesling-Geschnetzeltem, Flammlachs, Saumagen, Ochsenfetzen in Roggenfladen und natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen, um nur Auszüge aus dem reichhaltigen Speiseangebot zu nennen.

Weinprobierkarte und Pendelbus

Wer eine Weinprobierkarte samt Erinnerungsglas erwirbt (erhältlich an jedem Stand zum Preis von 20 Euro), kann an jeder Station einen Wein seiner Wahl probieren – eine gute Möglichkeit, die individuellen Geschmacksvorlieben zu entdecken. Ist die Karte komplett abgestempelt, mit Adressdaten versehen und bis spätestens 18 Uhr an einer der Stationen abgegeben, winken bei der nachfolgenden Verlosung als besondere Attraktion viele lukrative Sachpreise.

Nicht nur für unbeschwerten Weingenuss empfiehlt sich eine autofreie Anreise: Der Bahnhof Grünstadt ist auch überregional sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Zusätzlich zum Stadtbusverkehr wird an beiden Tagen zwischen 9.45 Uhr und ca. 19.15 Uhr ein Pendelbus eingesetzt, der halbstündlich einen Rundkurs zwischen Bahnhof/Zentrum Grünstadt und der Weinwanderstrecke fährt.

Die Stationen:

Hofgut Battenberg: Pfälzer Dampfnudel mit Wein- oder Vanillesoße, Pfälzer Dampfnudel mit Kartoffelsuppe, Brezeln und Rohesser

Weingut Conrad: Erdbeerbecher, Flammkuchen klassisch, griechisch oder süß, Laugenstangen und Käsewürfel

Weingut Hammer: Spießbraten, Rieslingschinken, bunter Spargelsalat, Pfälzer Spezialitäten

Weingut Schenk-Siebert: Schweinebäckchen in Dornfelder mit Folienkartoffeln, Saumagenbrötchen, Handkäs’ mit Musik

Weingut Kohl-Spieß: Höllenpfadtasche mit Riesling-Geschnetzeltem, Spundekäs, Bratwurst, Pommes, Kaffee und Kuchen

Weingut Fritz Kohl: Bruzzelfleisch mit Knoblauchsoße und Krautsalat, Riesling Schinken mit Brötchen, Bratwurst mit Brötchen, Wurstsalat und anderes

Ittelwein: Flammlachs im Brötchen, Spießbraten mit Tzatziki im Brötchen, Bratwurstburger mit Schmorzwiebeln, Pommes, Pilzpfanne mit Tzatziki

Weinhaus Otto Grün: Ochsenfetzen in Roggenfladen, Burger, Kräuterhähnchen, Saumagen und Bratwurstbrötchen