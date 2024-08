In und um das Kulturzentrum Tollhaus und im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) wird Karlsruhe von 12. bis 22. September wieder zum Mittelpunkt der europäischen Zirkuswelt mit virtuosen Momenten und artistischen Unikaten ...

Seit den späten 80er Jahren werden die Entwicklungen des zeitgenössischen Zirkus stets im Kulturzentrum Tollhaus präsentiert. 2016 bündelte das Tollhaus diese Veranstaltungen in dem „Atoll“-Festival, das seither jährlich im September stattfindet. In und um das Tollhaus und auch im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) wird Karlsruhe von 12. bis 22. September für die neunte Auflage wieder zum Mittelpunkt der europäischen Zirkuswelt.

Entfesslungskunst zur Eröffnung

Eröffnet wird das virtuose Spektakel von der in Frankreich lebenden Brasilianerin Alice Rende (12.9., 20.30 Uhr), einer aufstrebenden jungen Artistin, die Entfesslungskunst à la Houdini auf ganz neue Beine stellt. Die Company Gravity & Other Myths (12.9., 20 Uhr) zeigt am selben Abend ihre Bühnenshow „The Mirror“. Die Australier zählen auch in Deutschland zu den großen Formationen des zeitgenössischen Zirkus. Die Show läuft auch an weiteren Festivaltagen.

Mehr als 80 Künstler aus zwölf Nationen

Mehr als 80 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Nationen eröffnen einen Einblick in die europäische Zirkusszene und deren Vielfalt. Zu erleben sind laut Ankündigung spektakuläre Akrobatik, innovative Jonglierkunst, magische Momente, überraschende Wendungen, humorvolle Inszenierungen und artistische Unikate.

Die Kunst des Scheiterns

„Smashed“ war eines der erfolgreichsten und meistgespielten Stücke, das die britische Truppe Gandini Juggling weltweit bekannt machte. Sieben Männer und zwei Frauen jonglierten virtuos. Nun folgt „Smashed 2“, das den Spieß umdreht und sieben Frauen und zwei Männer auf die Bühne bringt. Orangen statt Äpfel, Wassermelonen statt Geschirr ... (18.9., 21 Uhr). Ebenfalls seine Deutschlandpremiere feiert das Stück „Mat“ von Zinzi Oegema (13.9., 19.30 Uhr). Auf einer Bühne voller Matten demonstrieren sieben Akrobatinnen und Akrobaten die Kunst des Fallens, das Loslassen von Leistungsdruck und auch die schönen Seiten des Scheiterns.

Starke deutsche Zirkusszene

Einen Fokus richtet das Festival auch auf die immer stärker werdende deutsche Zirkusszene, etwa mit dem deutsch-belgischen Trio Sinking Sideways (14.9., 19.30 Uhr), das mit einer Performance aus tänzerischer Akrobatik in einem eng verwobenen System von Formen und Gestalten betört. Mit dem Klub Girko (20.9., 17.30 Uhr) gibt es ein Stück zweier deutscher Artisten, das im Wald aufgeführt wird, um die Beziehung zwischen Mensch, Holz und allen erdenklichen Möglichkeiten des Gleichgewichts zu erforschen. Ein Erlebnis für alle Sinne verspricht das zeitgenössischen Zirkus, Technologie, Videokunst, Rap und Sounddesign verbindende „Hedonia“, zu erleben im ZKM (14.9., 18 Uhr).

Zum Finale zeigt die italienisch-französische Truppe My!Laika ihr Zirkuskabarett am Trapez und menschliche Pyramiden (22.9., 19.30 Uhr).

Atoll-Festival: 12.-22.9., Karlsruhe, Tollhaus und ZKM; Informationen zu allen Aufführungen, Spielorte und Karten unter: www.atoll-festival.de und Telefon 0721 964050