Auch kleine Gärten oder ausgesuchte Pflanzen auf Balkon und Terrasse leisten einen Beitrag zur Artenvielfalt. Darauf weist das deutsch-französische Projekt „Gärten für Artenvielfalt und Klimaschutz“ hin.

Im Wettbewerb des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats geht es in diesem Jahr um Gärten in Innenhöfen, auf Balkons, Terrassen und im städtischen Raum. Außerdem laufen Veranstaltungen für alle am Thema interessierten Menschen, so etwa am Sonntag, 26. März, in Erfweiler.

Das neue Projekt zu Klima- und Artenschutz, das das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen im Februar startete, hat mit dem Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb für Besitzerinnen und Besitzer von kleinen privaten Grünflächen begonnen. Gemeint seien „kleinere Gärten im städtischen Umfeld sowie Innenhöfe, Balkons und Terrassen“. Sich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb anzumelden, ist bis 7. April möglich. Das Biosphären-Team wird nach Besuchen, Dokumentation und Gesprächen die jeweils fünf besten Beiträge auf der deutschen und französischen Seite auswählen. Der Gewinner wird im September in Erfweiler geehrt.

Für an Gärten interessierte Menschen gibt es Workshops, Vorträge und mehr. So stehen naturnahe und bienenfreundliche Gärten und Balkons im Mittelpunkt des Vortrags der Biologin Christiane Brell am So 26.3., 14.30-16.30 Uhr, in Erweiler (Dorfgemeinschaftshaus, Talstraße 9). Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de; der Besuch ist kostenfrei.

Info

Bewerbungen bis 7. April, www.pfaelzerwald.de/projekte/gaerten-fuer-die-artenvielfalt; Veranstaltungen: pfaelzerwald.de/termine