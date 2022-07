In wortwörtlich „neues Licht“ gerückt : Zum 19. Mal findet die renommierte Kunstmesse „Art Karlsruhe“ statt – zum ersten Mal wird sie allerdings nicht wie sonst üblich im Februar, sondern im Juli am Do 7.7. mit einer Vernissage eröffnet.

Die Verschiebung der Ausstellung Klassischer, Moderner und Gegenwartskunst auf den Sommer ist wie so vieles der Corona-Pandemie geschuldet. Die Veranstalter verstehen es aber aus der Not eine Tugend zu machen und die Vorteile der warmen Jahreszeit in das diesjährige Konzept mit einzubeziehen. So ermöglichen es die angepassten Öffnungszeiten von jeweils elf bis 20 Uhr an den Messetagen vom 7. bis 10. Juli die Ausstellungen auch bis in die hellen Abendstunden hinein zu besuchen.

Internationale Galerien und regionale Aussteller

Neben 47 internationalen Galerien sind mit Ludorff, Friese, Maulberger oder Osper auch deutsche Größen vertreten, ebenso wie auch regionale Aussteller wie die Kunsthalle Mannheim, die Galerie Raphael aus Frankfurt, das Wilhelm-Hack-Museum aus Ludwigshafen und acht Karlsruher Galerien vor Ort sein werden.

Dreidimensionale Werke unter freiem Himmel

Zu den insgesamt 215 Ausstellern aus zwölf Ländern, die ihre Werke in den vier hohen Hallen des Karlsruher Messegeländes zeigen, kommen mit dem Skulpturengarten weitere 6800 Quadratmeter Ausstellungsfläche hinzu. Unter freiem Himmel und kombiniert mit einem gastronomischen Angebot werden hier dreidimensionale Kunstwerke zu sehen sein.

Fokus auf ausgewählten Künstlern

Einen Höhepunkt bilden auch die 180 „One-Artist-Shows“, bei denen die Galerien auf mindestens 25 Quadratmetern einem ausgewählten Künstler oder einer Künstlerin Raum gewähren, um den Fokus einmal gezielt auf das künstlerische Schaffen des Einzelnen zu legen. Das Programm verspricht einen Streifzug durch die Kunstgeschichte, bei dem bereits verstorbene informelle Altmeister wie Karl Otto Götz ebenso ihren Moment im Rampenlicht bekommen wie Gegenwartskünstlerinnen wie Elvira Bach.

Zusammen mit der Sonderschau Druckgrafik wird in Halle 3 auch die Privatsammlung des Ehepaars Klöcker zu sehen sein, die sich dem Motiv des Weiblichen in der Kunst widmet.

Art Karlsruhe – Messe Karlsruhe, 7.-10.7., jeweils 11-20 Uhr, Tickets und Info: Telefon 0721 37205005, besucher-ticketservice@messe-karlsruhe.de, art-karlsruhe.de