In der Pfalz beginnt die Freilichtbühnenzeit. Auch Anja Kleinhans’ kleines Freinsheimer „Theader“ geht an die frische Luft: Auf der Wiese vor dem Casinoturm spielen ab 14. Juni drei Darsteller die Krimikomödie „Achtsam morden“ nach dem Romanbestseller von Karsten Dusse.

Zu einer besseren Work-Life-Balance finden – das will, seiner genervten Frau und seiner vierjährigen Tochter zuliebe, auch Top-Anwalt Björn Diemel. Also besucht er ein Achtsamkeitsseminar – mit dem Effekt, dass der Anwalt zum Mörder wird. Denn statt seinen Klienten, den Mafiaboss Dragan, nach einer neuerlichen Missetat wieder einmal rauszuhauen, lässt Diemel den Verbrecher ganz einfach in seinem Kofferraum verschmachten. Damit nicht genug verschafft sich Diemel Kontrolle über Dragans Syndikat, er wird zum Erpresser, um den Kindergartenplatz seiner Tochter zu sichern, und er verhindert einen Bandenkrieg mit der Russenmafia, indem er Dragans rechte Hand Toni öffentlich hinrichtet. Alles ganz achtsam, versteht sich ...

Rollenwechsel am laufenden Band

Karsten Dusses 2018 veröffentlichte Krimisatire „Achtsam morden“ avancierte zum Bestseller. Für den „Theader-Sommer“ in Freinsheim bringt Anja Kleinhans die groteske Romanhandlung auf die Freilufttheaterbühne an der Stadtmauer – mit nur drei Akteuren: Den mörderischen Achtsamkeitsschüler Björn Diemel spielt Christian Birko-Flemming. Leni Bohrmann verkörpert Diemels Ehefrau Katharina, Töchterchen Emily, den kriminellen Handlanger Sascha, Puffmutter Carla sowie fünf weitere Charaktere. Und Kleinhans selbst, die auch Regie führt, schlüpft glatt in zehn Rollen, darunter die von Mafiaboss Dragan und des konkurrierenden Bandenchefs Boris.

Info

Achtsam morden – Premiere: Mi 14.6., weitere Termine: 15., 16., 17., 23., 24., 30.6., 1.7., jeweils 19.30 Uhr, Freinsheim, Theader-Freilichtbühne auf der Wiese am Casinoturm, Karten/Info: 06353 932845, theader.de